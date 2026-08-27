¿Se olvidaron de ellas? Francia Márquez y Aida Quilcué no aparecen en el “gabinete” alterno de Petro y Cepeda

Mientras Abelardo de la Espriella está pronto a completar un mes en su cargo como presidente de la República, su antecesor, Gustavo Petro, y su competidor en las elecciones, Iván Cepeda, se unieron para hacerle oposición. Eso fue lo que prometieron los líderes de la izquierda colombiana, quienes crearon una especie de “gabinete” alterno que llamaron “Gabinete por la Vida”. Esta estructura política del Pacto Histórico fue creada para hacerle contraparte a De la Espriella, pero todavía no está claro qué harán realmente dentro de este “gabinete”, que cuenta con 13 integrantes, de los cuales gran parte perteneció al gobierno de Petro, al menos durante los últimos años de su mandato. En contexto: El “gabinete” que presentó Petro para hacerle oposición a De la Espriella, ¿sirve para algo? Entre los miembros del nuevo equipo de oposición -encabezado por el expresidente y el senador- se encuentran Clara López, Irene Vélez, Yolanda Villavicencio, Astrid Cáceres, Guillermo Alfonso Jaramillo, Daniel Rojas, Antonio Sanguino, Felipe Harman, Juan David Correa, Gustavo Bolívar, Jaime Dussán, Andrés Camacho y Germán Ávila. Varios de estos nombres también han aparecido en investigaciones y registros judiciales relacionados con presuntos casos de corrupción en ministerios o programas sociales.

Pero hay algo que llama la atención: la ausencia de dos personas que tuvieron participación en las campañas de Petro y Cepeda, precisamente por su representación de comunidades y sectores étnicos en Colombia. Se trata de la exvicepresidenta Francia Márquez y de la excandidata a la Vicepresidencia Aida Quilcué. Cada una de ellas cumplió un papel importante durante el gobierno anterior y dentro del proyecto político de la izquierda. Sin embargo, sus nombres no figuran en el nuevo equipo de oposición, una situación que despierta dudas sobre posibles diferencias políticas, distanciamientos o manipulación para llegar a ciertos objetivos electorales. No es un secreto que la relación política entre Márquez y Petro no fue la más armónica. Esto se debe, en parte, a las inconformidades que expresó la líderesa afrodescendiente frente a nombramientos, así como a la falta de oportunidades que aseguró vivir dentro del gobierno para llevar a cabo sus propuestas. A Francia Márquez le entregaron un Ministerio de la Igualdad que terminó siendo fallido y, después de eso, dejó de sonar políticamente. No obstante, es de amplio conocimiento que en la consulta del 13 de marzo de 2022, ella obtuvo 785.215 votos, equivalentes al 13,5 % de la votación de esa jornada. Entérese: Consejo de Estado admitió demanda contra la candidatura vicepresidencial de Aida Quilcué en las pasadas elecciones

Francia Márquez y Gustavo Petro. FOTO: Colprensa

La presencia de Márquez ayudó a Petro a llegar al poder, especialmente por la representación que significó para comunidades y sectores históricamente poco representados en la política colombiana. ¿Y qué pasó con Aída Quilcué? Después de figurar como fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda, su nombre tampoco aparece en este “gabinete” y la lideresa indígena del pueblo Nasa también dejó de tener protagonismo en la escena política tras las elecciones presidenciales.

Aida Quilcué e Iván Cepeda. FOTO: Colprensa

Algunos simpatizantes del gobierno Petro llegaron a cuestionar su presencia en la campaña de Cepeda, pues consideraban que su perfil podía terminar pareciéndose a una “imitación”, en el ámbito indígena, de lo que representó Márquez durante la campaña de 2022. Y no son solo ellas las que brillan por su ausencia en el nuevo equipo de oposición. También están Luis Gilberto Murillo, Carolina Corcho, Armando Benedetti, Susana Muhamad, Álvaro Leyva y otros funcionarios que en algún momento ocuparon los titulares de este medio de comunicación. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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