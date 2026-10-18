“Van a pagar”: Macron responsabiliza a la extrema izquierda por los disturbios en Francia

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, condenó los actos de violencia registrados durante las protestas contra el aumento del costo de vida y responsabilizó a grupos de extrema izquierda de instigar los disturbios. El mandatario calificó los hechos de inexplicables e imperdonables y anunció que buscará un diálogo con los partidos políticos para hacer frente a la situación. “Al ver estas imágenes, todos nos preguntamos: ¿qué pasa por sus cabezas? ¿Cómo pueden los franceses hacerle esto a Francia? ¿Por qué quemar el Ayuntamiento de Limoges, la oficina de turismo en Lyon, asaltar el Ayuntamiento de Marsella o atacar la residencia del prefecto en Burdeos? ¿Cómo pudieron llegar tan lejos? Nada justifica esto. Es inexplicable e imperdonable. Esta noche, todos sentimos ira y vergüenza. Ver las calles de nuestras ciudades tan devastadas es insoportable”, manifestó Macron. El mandatario atribuyó los disturbios a grupos radicales que, según dijo, actuaron junto con delincuentes y desataron una ola de violencia en diferentes ciudades del país. “Grupos violentos procedentes de pequeños colectivos de extrema izquierda, a los que se sumaron numerosos delincuentes, se entregaron a una violencia desenfrenada en nuestras ciudades (...) Actuaremos con mano firme. No habrá impunidad”, afirmó.

El presidente también pidió distinguir a los responsables de los actos violentos de las cientos de miles de personas que participaron en las movilizaciones para expresar sus inconformidades. Según afirmó, las reivindicaciones de los manifestantes pueden ser legítimas, pero no justifican los ataques contra establecimientos y edificios públicos. Conozca: Disturbios en Francia: ¿por qué Estados Unidos los convirtió en un argumento para sus elecciones? Además, encargó al ministro del Interior, Laurent Nuñez, revisar las fallas en materia de información y anticipación de los disturbios, con el propósito de evitar que una situación similar vuelva a ocurrir. Las manifestaciones dejaron comercios saqueados, edificios públicos y alcaldías atacados y, en algunos casos, destruidos. Además, varios cientos de policías y gendarmes resultaron heridos durante los enfrentamientos.

París registra nuevos enfrentamientos y crece la preocupación

Mientras los franceses comenzaban a dimensionar los daños y los trabajadores municipales limpiaban las calles, este domingo se presentaron nuevos disturbios en París. Cientos de personas se reunieron en la plaza de la República durante una concentración no autorizada. Las fuerzas de seguridad intentaron dispersar a los asistentes mediante el uso de gases lacrimógenos y granadas aturdidoras. La Federación de Comercio y Distribución informó que al menos 1.500 establecimientos resultaron afectados en todo el país durante los incidentes del sábado. Los daños a los negocios se convirtieron en una de las principales preocupaciones de las autoridades, que anunciaron medidas para apoyar a los comerciantes.

La violencia también dejó personas con lesiones graves. En Saint-Étienne, un joven de 17 años perdió una mano por la explosión de una granada lanzada por las fuerzas de seguridad. En Mulhouse, otra adolescente de la misma edad perdió un ojo. La respuesta de las autoridades también quedó bajo escrutinio. Yaël Braun-Pivet, presidenta de la Asamblea Nacional, anunció la creación de una comisión parlamentaria para investigar los episodios de violencia y examinar la actuación de las fuerzas de seguridad.

Macron enfrenta cuestionamientos políticos por la crisis

Los disturbios aumentaron la presión sobre el Gobierno francés, al que se cuestiona por su capacidad para anticipar y contener los hechos. La líder ultraderechista Marine Le Pen criticó al Ejecutivo y sostuvo que el país atraviesa una crisis de confianza y autoridad que representa una amenaza para la democracia. Por su parte, Jean-Luc Mélenchon, dirigente de la izquierda radical, pidió a Macron responder a las demandas de los manifestantes y evitar que la situación empeore. El Gobierno y Le Pen lo han acusado de alentar las movilizaciones, mientras él insiste en atender las reivindicaciones sociales.

Ante el escenario de tensión, Macron convocó a las fuerzas políticas a condenar claramente los actos violentos y sostuvo que Francia necesita orden y calma, no una escalada. El malestar social está relacionado, entre otros factores, con el encarecimiento de la vida. A estas demandas se suman las de jóvenes que desde finales de septiembre reclaman mejores condiciones en los liceos y que se incorporaron a las manifestaciones del sábado. Frente a las críticas por el aumento de los precios, Macron aseguró que el Gobierno está haciendo todo lo posible y pidió escuchar las dificultades de los jóvenes sin prejuicios ni minimizarlas.

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