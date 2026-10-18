“Van a pagar”: Macron responsabiliza a la extrema izquierda por los disturbios en Francia

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, condenó los actos de violencia registrados durante las protestas contra el aumento del costo de vida y responsabilizó a grupos de extrema izquierda de instigar los disturbios. El mandatario calificó los hechos de inexplicables e imperdonables y anunció que buscará un diálogo con los partidos políticos para hacer frente a la situación.
“Al ver estas imágenes, todos nos preguntamos: ¿qué pasa por sus cabezas? ¿Cómo pueden los franceses hacerle esto a Francia? ¿Por qué quemar el Ayuntamiento de Limoges, la oficina de turismo en Lyon, asaltar el Ayuntamiento de Marsella o atacar la residencia del prefecto en Burdeos? ¿Cómo pudieron llegar tan lejos? Nada justifica esto. Es inexplicable e imperdonable. Esta noche, todos sentimos ira y vergüenza. Ver las calles de nuestras ciudades tan devastadas es insoportable”, manifestó Macron.
El mandatario atribuyó los disturbios a grupos radicales que, según dijo, actuaron junto con delincuentes y desataron una ola de violencia en diferentes ciudades del país.
“Grupos violentos procedentes de pequeños colectivos de extrema izquierda, a los que se sumaron numerosos delincuentes, se entregaron a una violencia desenfrenada en nuestras ciudades (...) Actuaremos con mano firme. No habrá impunidad”, afirmó.