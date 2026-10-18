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Disturbios en Francia: ¿por qué Estados Unidos los convirtió en un argumento para sus elecciones?

El vicepresidente de Estados Unidos advirtió que una situación similar a la de Francia podría repetirse en su país y aprovechó los disturbios para cuestionar a los demócratas de cara a las elecciones legislativas del próximo 3 de noviembre.

  • Protestas en Francia dejan más de mil detenidos y cientos de heridos. Estados Unidos pidió cerrar las fronteras. Foto: GETTY
    Protestas en Francia dejan más de mil detenidos y cientos de heridos. Estados Unidos pidió cerrar las fronteras. Foto: GETTY
El Colombiano
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hace 3 horas
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La crisis que atraviesa Francia por las protestas contra el costo de vida trascendió sus fronteras y entró en el debate político mundial. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su vicepresidente, JD Vance, advirtieron sobre las consecuencias de la inmigración y sugirieron que la situación podría incluso impactar las elecciones legislativas de mitad de mandato en Estados Unidos.

Trump se pronunció el domingo a través de su plataforma Truth Social, donde vinculó la inmigración con los disturbios registrados durante las manifestaciones y pidió al Gobierno francés endurecer sus políticas migratorias.

“¡Francia está en llamas! La inmigración de personas procedentes de un mundo totalmente diferente, personas con odio en el corazón, ha destrozado ese país que en su día fue grande”, afirmó. “¡Cierren sus fronteras y tomen el control, antes de que sea demasiado tarde!”.

Las declaraciones se produjeron mientras Francia intentaba recuperarse de los daños causados por las protestas, que dejaron 1.800 detenidos y graves afectaciones materiales, entre ellas el incendio de un ayuntamiento histórico en el sur del país. Los disturbios también aumentaron la presión sobre el presidente Emmanuel Macron, a seis meses de las elecciones francesas.

Puede leer: Francia, sacudida por las protestas contra el costo de vida: 1.800 detenidos, comercios afectados y cientos de heridos

¿Qué tienen que ver las protestas en Francia con las elecciones de Estados Unidos?

La conexión electoral apareció de manera explícita en el mensaje de JD Vance, quien utilizó los disturbios para cuestionar las políticas migratorias de los sectores progresistas y advertir a los estadounidenses sobre un escenario similar en su propio país.

“Los liberales occidentales importaron el tercer mundo a Francia y otros países en nombre de la diversidad y la compasión. Ignoraron preguntas fundamentales sobre la asimilación y la compatibilidad”, escribió el vicepresidente, quien también cuestionó que no se hubieran atendido las advertencias sobre las consecuencias de esas políticas.

Vance expresó su deseo de que Francia detenga la violencia antes de que más monumentos resulten incendiados. Y advirtió que eso podría pasarles.

Entérese: Francia arde en nueva jornada de disturbios por el costo de vida: más de 400 detenidos

“Espero que los estadounidenses estén prestando atención. Este es el futuro que los demócratas del Congreso buscan para su país”, escribió.

Estados Unidos celebrará el 3 de noviembre sus elecciones legislativas de mitad de mandato, en las que se renovará la totalidad de la Cámara de Representantes y parte del Senado. Los comicios serán una prueba para el Gobierno de Trump y para la capacidad de los republicanos de conservar el control del Congreso.

En ese escenario, las imágenes de los disturbios en Francia se convierten en un argumento para los sectores conservadores que cuestionan las políticas migratorias de sus adversarios. La estrategia consiste en presentar los acontecimientos franceses como una advertencia sobre los posibles riesgos de la inmigración y de los modelos de integración defendidos por sectores progresistas.

Vance, además, es considerado una de las figuras con proyección dentro del Partido Republicano de cara a las elecciones presidenciales de 2028, por lo que sus declaraciones también se inscriben en un debate político que va más allá de los comicios de noviembre.

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