“Tuve depresión, tenía pensamientos feos”: Franco Fagúndez, figura de Santa Fe ante River, dejó un gran mensaje sobre salud mental

En la vida cotidiana de cualquier futbolero, el deporte rey es una salida a los problemas que la misma acarrea y los futbolistas profesionales no son ajenos a esto. Franco Fagúndez, jugador uruguayo de 26 años que recaló en Independiente Santa Fe a inicios de 2026, sufrió depresión el año pasado y en el presente es uno de los líderes futbolísticos del equipo.
“Yo pasé muchas cosas hace un año, tuve depresión, no fue un año bueno, me rompí la rodilla y era complicado. Hoy justo pensé en eso: el fútbol es muy lindo”, afirmó el delantero.