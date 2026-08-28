“Tuve depresión, tenía pensamientos feos”: Franco Fagúndez, figura de Santa Fe ante River, dejó un gran mensaje sobre salud mental

“Yo pasé muchas cosas hace un año, tuve depresión, no fue un año bueno, me rompí la rodilla y era complicado. Hoy justo pensé en eso: el fútbol es muy lindo”, afirmó el delantero.

En la vida cotidiana de cualquier futbolero, el deporte rey es una salida a los problemas que la misma acarrea y los futbolistas profesionales no son ajenos a esto. Franco Fagúndez , jugador uruguayo de 26 años que recaló en Independiente Santa Fe a inicios de 2026, sufrió depresión el año pasado y en el presente es uno de los líderes futbolísticos del equipo.

Durante el partido contra River Plate por los octavos de final de la Copa Sudamericana, el atacante atacó bien los espacios del millonario e incluso hizo salir de casillas a los defensores centrales con pasado en selección de Argentina, Nicolás Otamendi y Lucas Martínez Quarta.

Su audacia para jugar al fútbol más allá de lo que pueda marcar una estadística va ligada principalmente a su capacidad de hacer las cosas bien diariamente. El enfoque y estar presente en cada partido o entrenamiento le ayudó a despejar la mente en los momentos más oscuros, por eso las más de 80.000 personas que estaban en el Monumental en contra suya no le generaron temor alguno.

“Pensaba cosas feas, me subía al auto y a veces tenía ganas de darme contra algo, un amigo murió y, además, problemas familiares me hacen darle las gracias a Dios por lo que vivo en este momento”, declaró Fagúndez.

Cuando una persona se enfrenta a lo más complicado de su ser y lo supera, es capaz de estar en los escenarios más pesados, tal y como pasó al minuto 80 de partido cuando tuvo que hacerse cargo del penal más pesado de Santa Fe en años. Si lo hacía, le daba vida al “Cardenal”, si erraba, el “León Capitalino” quedaba afuera de la copa.

Sereno y con una personalidad grande como el Monumental, el charrúa silenció el estadio de la “Banda” y forzó los penales, instancia en la que el club colombiano venció al cuatro veces campeón de la Copa Libertadores.