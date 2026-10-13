Militares confundieron a sus colegas con el Clan del Golfo y se armó balacera que dejó dos heridos

Dos soldados resultaron heridos en un enfrentamiento ocurrido por error entre dos unidades militares diferentes, en el marco de una operación contra el crimen organizado en la zona rural del departamento de Caldas.

De acuerdo con la información preliminar de las autoridades, el incidente se registró en la mañana de este martes en el municipio de Norcasia, donde confluyeron, por diferentes direcciones, pelotones de la Séptima y de la Quinta División del Ejército.

Los militares de la Séptima División estaban en una operación contra el cartel narcotraficante Clan del Golfo, cuando se encontraron con sus colegas en el monte y empezó una balacera.

Los dos soldados lesionados fueron enviados a centros médicos, donde se recuperan. El Ejército no ha emitido comunicaciones oficiales al respecto.

En la región en la cual se presentó el choque de “fuego amigo” delinque el frente Pacificadores de Samaná del Clan del Golfo, al mando de un delincuente apodado “Fantasma”.