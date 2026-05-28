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Fuego amigo entre el Ejército y escoltas de la UNP por poco genera tragedia en Caquetá

El incidente se presentó en la vía que comunica a los municipios de El Paujil y El Doncello.

  • Los militares estaban vigilando la vía, cuando les informaron de la presencia de hombres armados en unos vehículos.. FOTO: IMAGEN DE REFERENCIA - CORTESÍA EJÉRCITO.
    Los militares estaban vigilando la vía, cuando les informaron de la presencia de hombres armados en unos vehículos.. FOTO: IMAGEN DE REFERENCIA - CORTESÍA EJÉRCITO.
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

hace 3 horas
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Una aparente confusión entre organismos de seguridad del Estado por poco ocasiona una tragedia, cuando miembros del Ejército y de la Unidad Nacional de Protección (UNP) se enfrascaron en una balacera en el departamento del Caquetá.

El hecho se presentó en la tarde de este jueves en la Ruta Nacional 65, en el tramo localizado entre los municipios de El Paujil y El Doncello.

En el sector había tropas de la Brigada 12 del Ejército, que estaban en actitud de alerta porque horas antes se había detectado la instalación de pancartas alusivas a las disidencias de las Farc.

En esas circunstancias, de acuerdo con las indagaciones preliminares, los militares recibieron información de parte de la comunidad acerca de la presencia de una caravana de vehículos sospechosos, en los que se transportaban hombres armados.

Cuando los uniformados observaron las camionetas, hicieron la señal de pare, y al no ser obedecidos, se inició un tiroteo con sus ocupantes.

Según un comunicado del Ejército, “en desarrollo de las operaciones de control territorial se presentó un intercambio de disparos con los ocupantes de un esquema de seguridad que posteriormente manifestó pertenecer a la Unidad Nacional de Protección (UNP)”.

En la balacera no se produjeron bajas ni hubo heridos, de acuerdo con la Institución castrense. “Las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido”, remató su informe.

Por ahora no se ha presentado el pronunciamiento por parte de la UNP, ni es claro a qué protegido estaba asignado el esquema de seguridad involucrado.

TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR: Los cuestionamientos a la Dirección de la Fiscalía en el caso de caravana de UNP con disidentes de las Farc.

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