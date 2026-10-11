Fuerza Aérea activó sistema antidrones y derribó dron en el aeropuerto de Rionegro: lo que dijo el gobernador Rendón

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, entregó detalles de lo ocurrido con el dron que obligó a suspender las operaciones del Aeropuerto José María Córdova, en Rionegro. Según el mandatario, la Fuerza Aérea activó el sistema antidrones, inhibió la señal del aparato y logró derribarlo.

La actuación de las autoridades se produjo luego de que la Aeronáutica Civil ordenara, durante la noche de este sábado, suspender las operaciones en la terminal aérea por la presencia del dron en sus inmediaciones.

Rendón agregó que las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y establecer responsabilidades. Hasta el momento no se han entregado más detalles sobre el origen del dron ni sobre quién lo operaba.