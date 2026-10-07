Murió a los 91 años Hersilia Grisales, una de las pioneras del Desfile de Silleteros

Hersilia Grisales de Patiño vivió 91 años y alcanzó a ver cómo una costumbre campesina, de la que fue protagonista, se convirtió en una de las imágenes más emblemáticas de Medellín.
Su muerte la confirmó la Asociación Gremial Corporación de Silleteros de Santa Elena (COS.E.), que en un comunicado expresó sus condolencias a la familia y exaltó su papel en la construcción y la preservación de la identidad cultural del corregimiento.
Quienes la conocieron la recuerdan como una mujer trabajadora, de carácter firme, noble y profundamente generosa. Su vida estuvo ligada a las flores y a la labor campesina de la que nació el Desfile de Silleteros.
“Su legado permanece en las nuevas generaciones, en sus hijos, nietos y demás familiares que aún portan con orgullo una tradición que ella ayudó a sembrar desde sus primeros tiempos”, dijo la Corporación.
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