Medellín pone dos bares entre los 50 mejores del mundo, ¿los conoce?

La coctelería colombiana vivió una noche histórica este miércoles 7 de octubre en Milán (Italia), donde se reveló la lista The World’s 50 Best Bars 2026. Alquímico, de Cartagena, quedó en el tercer lugar, y Medellín puso dos bares en el top 50: Mamba Negra, en el puesto 22, y Carmen, en el 39. The World’s 50 Best Bars es el ranking de bares de 50 Best, la misma organización que elabora The World’s 50 Best Restaurants y Latin America’s 50 Best Restaurants. Esta última eligió en 2025 a El Chato, de Bogotá, como el mejor restaurante de América Latina. La lista de bares se publica desde 2009 y se construye con los votos de más de 800 expertos en bebidas de todo el mundo. Puede leer: Bogotá, entre las ciudades de Latinoamérica donde más cuesta una cita romántica

Los tres bares colombianos del top 50 subieron frente a la edición de 2025. Alquímico pasó del puesto 11 al 3, Mamba Negra subió del 81 al 22 y Carmen, que el año pasado entró a la lista en el puesto 100, ahora ocupa el 39. Así, los dos bares de Medellín, que en 2025 debutaron entre los puestos 51 y 100, entraron este año al grupo de los 50 mejores del mundo. Entérese: Mazamorra michelada, migaos y plátano maduro, así van las tendencias de la comida local En Medellín, detrás de estos dos reconocimientos están Juan David Zapata, bartender y cofundador de Mamba Negra, y Carmen Ángel, al frente de Carmen, cuya barra de coctelería funciona dentro del restaurante del mismo nombre. Colombia tiene además un cuarto bar en el ranking. El 23 de septiembre, cuando se dieron a conocer los puestos 51 al 100, La Sala de Laura, de Bogotá, apareció en el 95, aunque bajó frente al puesto 68 que ocupó en 2025.

Alquímico fue el que abrió el camino. En 2020 se convirtió en el primer bar colombiano en entrar al top 50, en el puesto 47, y seis años después llegó al podio. Este año también recibió el premio Michter’s Art of Hospitality, que la organización entrega al bar que considera más hospitalario del mundo, y fue reconocido como el mejor bar de Suramérica. El primer lugar fue de nuevo para Bar Leone, de Hong Kong, y el segundo para Moebius Milano, el bar anfitrión de la ciudad. Con cuatro bares entre los 100 mejores del mundo, y dos de ellos en Medellín, la coctelería colombiana dejó de ser una promesa y ya compite con las grandes capitales del trago.

La lista de 10 la completan Alquímico, el colombiano en el puesto tres y le siguen: Bar Us en Bangkok en el cuarto puesto, Line en Atenas se ubicó en el quinto lugar. Otro latinoamericano se ubicó en el sexto puesto: Handshake Speakeasy en Ciudad de México; en el séptimo está Zest de Seúl, en el octavo, Connaugth Bar en Londres; en el noveno Lady Bee en Lima y en el décimo puesto otro mexicano, Bar Mauro que destacaron en estos galardones como una nueva entrada. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Siga leyendo: Pizzardi Artigianale, la pizzería colombiana que entró al top 20 del mundo en solo tres años

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