GeezyDee y el chirreo ¿la nueva música parrandera paisa?

Medellín sabe bien como darle identidad local a músicas de afuera. Lo ha hecho, por ejemplo, con el rap, el reguetón y más recientemente con el trap, un subgénero del rap nacido a principios de la década de 1990 en el sur de los Estados Unidos, y que aquí tiene nombre propio: el chirreo, y no tiene mucho que ver con el rap local.

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Esta forma local del trap parece tener por principio ser lo más vulgar y descarada posible. Parece un chiste, y como todo chiste tiene su cuota de verdad.

Uste´no es fea, pero si puede, operese la carita/venga, pille la magia de la varita/ si quiere chimbo, apunte mi número y después me pita, dice GeezyDee en Tuki Tuki, su canción con más reproducciones en Spotify, un tema en colaboración con Kris R.

Ellos dos son los principales referentes del chirreo, ambos criados en el barrio Belén, al sur-occidente de Medellín. Se conocen desde niños.

Geezy, cuyo nombre de pila es Andrés Felipe Saldarriaga creció escuchando rap y reguetón, nunca quiso hacer otra cosa que no fuera música. Quería hacer rap, pero en primer estudio al que fue, en Altavista, solo hacían reguetón. Luego, por un amigo del colegio llegó a otro estudio en Prado, allá conoció el trap. Tenía 13 años.

Poco tiempo después montó un estudio con algunos de sus amigos en un cuartico de sobra en la oficina de su mamá, en Belén. Ahí empezó su carrera, al principio muy inconstante.

–Hacíamos la música porque nos gustaba y ya. Pero igual me gustaba mucho salir a la calle, como que no me concentraba, me gustaba mucho estar haciendo otras cosas –dice Geezy.

Kris R fue el que le llamó la atención para que se pusiera hacer música con juicio, no sólo por gusto sino por trabajo, y así hizo, el primer tema que Geezy dice que le funcionó fue Parche tranqui, en colaboración con Kris R, publicado el año pasado, días después publicó su primer álbum Ricos y Malos.

El año pasado su música también desató un escándalo, cuando en plena sesión del congreso, la senadora Karina Espinosa Oliver leyó apartes de la letra de Bobadita, otra colaboración con Kris R, para defender el proyecto de ley “Letras Decentes” una iniciativa que busca establecer mecanismos de protección, especialmente para niños, frente a mensajes que promueven la violencia, el consumo de drogas, la pornografía, la trata de personas y la cosificación de la mujer. Es decir, todo a lo que le canta el trap local, el chirreo.

–Yo he hecho otros temas hablando de mi vida y de otras cosas, a mí no me gustaba tanto el chirreo, y Kris me decía, “el día que usted haga un tema así (de chirreo) le va a funcionar” –dice Geezy.

Y así fue. El chirreo presume de todo, drogas, violencia, de sexo. Habla de placer, pero como sinónimo de dominación, de poder, de daño. Es lo contrario al reguetón local, que fue tomando la forma que le exigían los grandes medios, que fueron censurando a los artistas, diciéndoles cómo vestir y qué decir para ponerlos a sonar.

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El chirreo no tiene quién lo censure. Es una música que no pasa por filtros, va del estudio a las plataformas. Pero sobre todo es una música que quiere transgredirlo todo, una música adolescente, que le gusta sobre todo a los hombres, pero también a las mujeres. Ahí parece que radica su verdad, el chirreo, por ordinario que resulte, parece la banda sonora de esa Medellín que vienen buscando algunos turistas. Es la realidad de muchas mujeres, y dice lo que seguro muchos hombres piensan, pero no se atreven a decir en voz alta. Es una música que hace eco de la música parrandera, de Octavio Mesa, a quien han convertido en su gran referente.