¡Arde la Fifa! Infantino ofreció disculpas por su proyecto de privatización, pero no logró convencer al Consejo

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, señaló este jueves que presentó disculpas ante los miembros del Consejo Ejecutivo por la forma en que gestionó su fallido proyecto de abrir el Mundial a inversores privados, un mea culpa insuficiente para sus detractores. “En primer lugar quiero decir que pedimos disculpas por los errores cometidos en la gestión y la comunicación” de este proyecto, “que han tenido numerosas consecuencias”, aseguró Infantino en un vídeo difundido en la página web de la FIFA poco después del Consejo celebrado en Zúrich.

El dirigente ítalo-suizo se expresaba por primera vez ante los miembros de dicho Consejo, el primero que se celebraba desde el escándalo que estuvo a punto de costarle el cargo a finales del verano. La revelación por parte de los medios, a comienzos de agosto, de su proyecto secreto de abrir el Mundial a inversores privados desencadenó una oleada de críticas sin precedentes; la UEFA, la Concacaf y la Confederación Asiática piden desde entonces su dimisión.

¿Cuál fue la explicación que dio Infantino?

Era, por tanto, el momento de dar explicaciones a algunos de los 37 miembros de este Consejo que se oponían al proyecto. “Hemos tenido un debate constructivo”, consideró Infantino. “Es importante recordar que se trataba de una propuesta, y no de una decisión definitiva. Esta propuesta pretendía simplemente permitir a la FIFA invertir más en sus asociaciones miembro, en lugar de sustituir los recursos existentes”, se justificó. “Ahora estamos dispuestos a recibir todas las preguntas que planteen los miembros del Consejo de la FIFA y a responderlas por escrito, a su debido tiempo”, indicó. Unas explicaciones que no convencieron a sus opositores. “Lo decepcionante es que no obtuvimos ninguna respuesta a nuestras peticiones específicas”, lamentó Debbie Hewitt, presidenta de la Federación Inglesa de Fútbol y vicepresidenta de la FIFA, a la salida de este Consejo ante algunos periodistas, reconociendo que Infantino había mostrado, no obstante, “cierto arrepentimiento”. “Lo único por lo que se disculpó realmente fue por no haber sometido el asunto al Consejo”, explicó. En cuanto a la solicitud de tener que formular por escrito las preguntas sobre su antiguo proyecto, Hewitt consideró que Infantino “debe responder a esas preguntas, y si no lo hace ahora, no es apto para ser presidente de la FIFA”. “Hicimos muchas preguntas críticas, no hubo respuestas satisfactorias desde mi punto de vista”, lamentó también el presidente de la Federación Alemana, Bernd Neuendorf.

“Como he dicho, la confianza en él se ha perdido. Ahora deben ser nuevas personas quienes elaboren nuevas ideas y hay que determinar cómo volver a situar esta organización, que es extremadamente importante para el fútbol mundial, sobre bases serias”, desarrolló. Pero este punto de vista no es compartido por todos los miembros del Consejo. El presidente de la Federación Mauritana, Ahmed Yahya, consideró que el proyecto de Infantino era “en interés del fútbol”. “Ha sido la forma la que ha fallado”, añadió. El Consejo aprobó además el aumento de un plan de desarrollo hasta los 6.350 millones de dólares para los próximos cuatro años. “Esto significa ahora, concretamente, que las 211 asociaciones miembro de la FIFA, cada una de ellas, recibirán 25 millones de dólares”, explicó Infantino, precisando que esta propuesta debe ser validada en el Congreso de la FIFA en diciembre.

“Así que, permítanme decir que, en los diez años desde que soy presidente de la FIFA, hemos pasado de 1 millón de dólares por asociación miembro de la FIFA a 25 millones de dólares por asociación miembro de la FIFA en todo el mundo”, resumió Infantino. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. El ítalo-suizo es por ahora el único candidato a la presidencia de la FIFA, que dirige desde 2016 y donde aspira a la reelección en marzo de 2027. El plazo para presentar otras candidaturas para esos comicios termina el 18 de noviembre.