Colombia gasta más de lo que recibe y ya no es sostenible: la grave alerta del FMI por déficit de Colombia

El Fondo Monetario Internacional, FMI, advirtió que la situación fiscal de Colombia no es sostenible, debido al tamaño del déficit primario y al aumento de la deuda pública.
El organismo multilateral anunció que una misión técnica viajará a Bogotá a principios de noviembre para evaluar alternativas que permitan estabilizar las finanzas del país.
Nigel Chalk, director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, señaló que el déficit primario de Colombia equivale a 3,5% del Producto Interno Bruto, PIB, un nivel que calificó como muy alto. Además, indicó que la deuda pública ya representa 60% del PIB y continúa en aumento.
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“Esta situación no es sostenible ni viable”, afirmó el funcionario durante una conferencia de prensa realizada en Bangkok, Tailandia, en el marco de las reuniones anuales del organismo.
La advertencia se conoce después de que el Gobierno colombiano retomara los acercamientos con el FMI para buscar opciones de apoyo financiero y avanzar en una estrategia de estabilización fiscal.