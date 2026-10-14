Hospital de Puerto Berrío: Gobernación de Antioquia pide asumir su operación tras siete inspecciones

La Gobernación de Antioquia quiere asumir la operación del Hospital de Puerto Berrío, en el Magdalena Medio, ante las deficiencias que ha encontrado en la prestación de los servicios de salud.
La administración departamental pidió formalmente a la alcaldía de este municipio que entregue el manejo del centro asistencial para que uno de los hospitales de la red pública de Antioquia se encargue de garantizar su funcionamiento.
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La solicitud se sustenta en siete visitas de inspección, vigilancia y control realizadas por la Secretaría de Salud e Inclusión Social desde el cambio de operador del hospital.
Durante esas revisiones se evidenciaron problemas que, según la gobernación, afectan la atención de los pacientes y ponen en riesgo la prestación adecuada de los servicios.
La preocupación no se limita a los habitantes de Puerto Berrío. Debido a la importancia de este centro asistencial para el Magdalena Medio, las fallas podrían repercutir en la atención de pacientes de otros sectores de la región que dependen de sus servicios.