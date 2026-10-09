¿Los médicos recetan lo que usted necesita? Estudio cuestiona el marketing de las farmacéuticas

La revisión incluyó 93 estudios de varios tipos. Casi todos estos estudios observaron patrones reales de prescripción en lugar de realizar experimentos controlados. La mayoría de los estudios (88 %) provinieron de Estados Unidos, en parte porque la ley Sunshine Act (2010) obliga a las compañías farmacéuticas a declarar públicamente la información de todos los pagos a personal médico, que se recopilan en una base de datos de búsqueda pública y analizable.

Cuando tienen un nuevo medicamento, las empresas farmacéuticas fijan su objetivo en el personal médico, al que ofrecen invitaciones a restaurantes y otros obsequios o gratificaciones. Estos pagos y regalos dan lugar a que receten el medicamento promocionado por la empresa, el cual no siempre es necesario, ni es el más apropiado o asequible para el paciente.

Las empresas farmacéuticas utilizan varias estrategias para promocionar y comercializar sus medicamentos. Entre otras, se incluyen las visitas presenciales a consultorios y hospitales por parte de representantes, pagos y obsequios, tales como invitaciones a restaurantes, gastos de viajes a congresos, ocio, honorarios por consultoría, honorarios por participar en juntas asesoras y publicidad.

Según una nueva revisión Cochrane, los hábitos de prescripción del personal médico están notablemente influidos por las gratificaciones, los regalos y las invitaciones a restaurantes por parte de las empresas farmacéuticas, lo que conlleva que se prescriban más medicamentos, menos apropiados y más caros. Esto, según los autores, puede perjudicar gravemente tanto a los pacientes individuales como a los sistemas de salud.

Con el análisis de millones de prescriptores, los autores agruparon las interacciones de la industria en tres categorías distintas para examinar cómo afecta cada una a los hábitos de prescripción de los facultativos. Las categorías fueron publicidad y formación, pagos y obsequios, y muestras gratuitas. Los autores también consideraron las políticas de conflicto de intereses como una estrategia de mitigación.

La publicidad y la formación, como las visitas de delegados de ventas, parecieron estar vinculadas a prescripciones menos apropiadas clínicamente y más caras, con evidencia bastante sólida de que también aumentaron el volumen de recetas. El conjunto de pruebas más grande y sólido abarcó los pagos y obsequios. Esta categoría también estuvo relacionada con prescripción menos apropiada, más recetas y probablemente un mayor coste.

La evidencia fue demasiado escasa o débil para establecer conclusiones claras con respecto a las muestras gratuitas de medicamentos y a si la promoción de fármacos afecta a su inclusión en el formulario del hospital, aunque las pocas pruebas que hay apuntan a que es posible que lo haga.

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“En general, cuando los médicos tienen más contacto con la promoción de las farmacéuticas, la prescripción tiende a ser menos adecuada, más frecuente y más cara”, afirma la coautora del estudio Lisa Bero, de la Universidad de Colorado Anschutz, Estados Unidos. “Resulta problemático por varias razones y es importante porque afecta de forma directa a la atención del paciente. Estos fármacos menos apropiados y más caros pueden tener menos beneficios o más efectos secundarios que sus alternativas, o simplemente ser innecesarios en el contexto clínico”.

La prescripción desmedida de opiáceos es el ejemplo más notorio de cómo la promoción de las farmacéuticas exagera los beneficios y minimiza los daños. Esta revisión observó que incluso las invitaciones a restaurantes económicos aumentaron la prescripción de opiáceos y que cuantos más pagos recibía un médico por parte de los fabricantes, más probabilidades tenía de prescribir dosis peligrosamente altas de estos medicamentos. La sobreprescripción generalizada e inapropiada de opiáceos ha dado lugar a una epidemia de adicción y muertes por sobredosis.