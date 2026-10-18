Así se dispara la racha criminal contra el Inpec: sería por los traslados del Gobierno

Cuatro muertos, múltiples hostigamientos y 500 amenazas registradas en los últimos dos meses tienen en la zozobra a los servidores públicos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) en distintas ciudades del país.
Si bien estos funcionarios viven en un asedio constante, la última racha criminal, de acuerdo con las sospechas de las agencias de seguridad, se desató después de los traslados de prisiones ordenados por el presidente Abelardo de la Espriella desde su llegada, que a la fecha suman cerca de 200 y han afectado a diversos grupos criminales, como “la Oficina”, “los Rastrojos Costeños”, “los Pepes”, “el Clan del Golfo”, “el Tren de Aragua” y “los Pachenca”, entre otros.
Las amenazas empezaron a multiplicarse y el primero en caer fue Wilber Ferney Martínez Sana, guardián de la cárcel de Itagüí, en Antioquia.
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En la mañana del 13 de agosto de 2026 fue acribillado por sicarios en el barrio San Francisco, cuando se dirigía a cumplir su jornada laboral; en la reacción policial fueron capturados dos sospechosos.
Las semanas siguientes hubo panfletos, hostigamientos y llamadas intimidatorias, y el 26 de septiembre le lanzaron una granada a la camioneta del director regional del Inpec, Guillermo Andrés González Andrade, en Cali. El funcionario no estaba en el vehículo en ese momento.
En el mes de octubre se disparó el pico de violencia. El día 7 el dragoneante Jimmy Flores Salazar fue acribillado en la capital del Valle, a pocos metros de su casa; la esposa resultó herida.
El 10 de octubre se presentó otro atentado en Barranquilla, contra dos funcionarios de la entidad que acababan de salir de la cárcel El Bosque.