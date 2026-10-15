Gobierno cambia las reglas de la consulta previa a comunidades étnicas: busca agilizar proyectos

Al megaproyecto Sirius, considerado el mayor descubrimiento de gas natural costa afuera, le salieron 120 consultas previas. Aunque su operación está prevista para 2030, el caso ilustra los tiempos y la complejidad de los procedimientos que el Gobierno busca agilizar.

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Para avanzar en ese propósito, el Ejecutivo expidió la Directiva Presidencial No. 06 de 2026, que establece nuevas reglas para coordinar y desarrollar los procesos de consulta previa con comunidades étnicas en Colombia. La medida se suma a un proyecto de decreto que también busca modificar el funcionamiento de estos procedimientos.

Uno de los principales cambios que trae la directiva es la eliminación del test de consulta previa, un mecanismo que se utilizaba cuando, después de agotar las etapas de diálogo, las comunidades y los responsables de un proyecto no lograban llegar a acuerdos.

Ese test, establecido en una directiva de 2020, podía tardar tres meses. Con su eliminación, cambia la ruta que seguía la administración para abordar los desacuerdos: la nueva directiva permite cerrar formalmente el procedimiento una vez se hayan agotado las actuaciones necesarias, incluso cuando no se haya alcanzado un acuerdo o consentimiento.

La Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa (DANCP) deberá expedir el acto administrativo de cierre. Después, si no hubo acuerdos, convocará a las entidades públicas competentes para poner en su conocimiento los hallazgos y las posiciones expresadas durante el proceso.

La directiva aclara que esa reunión de coordinación no constituye una nueva etapa de consulta, no reabre el procedimiento ni determina si el proyecto es viable. Cada entidad deberá tomar sus propias decisiones dentro de sus competencias.