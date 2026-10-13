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Gobierno ya radicó ley de acogimiento en el Senado, ¿cómo está el ambiente?

La iniciativa contempla rebajas de penas de hasta el 50 % para integrantes rasos de organizaciones criminales y del 30 % para cabecillas. También plantea que las víctimas emitan un concepto sobre el acceso de sus victimarios a beneficios.

  • El ministro de Justicia, Iván Cancino, junto con el del Interior, Rodrigo Lara, radicaron la ley en el Congreso. FOTO: AFP y MinJusticia
    El ministro de Justicia, Iván Cancino, junto con el del Interior, Rodrigo Lara, radicaron la ley en el Congreso. FOTO: AFP y MinJusticia
Paula Rodríguez Mora
Paula Rodríguez Mora
hace 7 minutos
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Luego de varias semanas de anuncios, el Gobierno de Abelardo de la Espriella radicó este martes en el Senado el proyecto de ley de sometimiento a la justicia para integrantes de organizaciones criminales, que ahora llamará “ley de acogimiento”.

La iniciativa fue presentada por el ministro de Justicia, Iván Cancino, y por el jefe de la cartera política, Rodrigo Lara. Esta busca establecer una alternativa para que estos grupos abandonen las armas y se sometan a la justicia, con condiciones distintas a las de la política de paz total de la administración anterior.

En contexto: Claves de la ley que impulsa el Gobierno para someter a bandas criminales, ¿qué pasará con la extradición?

El proyecto empezaría su trámite en la Comisión Primera. Y de antemano sería recibida con buen ambiente. Justamente, esa célula legislativa la preside por este año el senador Enrique Gómez (Salvación Nacional), quien fue mano derecha del presidente Abelardo de la Espriella en campaña.

Pero, en general, el gobierno tendría las mayorías para aprobar esta ley. Por ejemplo, el senador del Centro Democrático Hernán Cadavid dijo que esperaban la radicación de la ley de sometimiento. Y señaló: “Estamos listos para dar la batalla contra las estructuras criminales que durante cuatro años se sintieron dueñas del territorio”.

El respaldo no solo vendría del partido con más curules dentro de la coalición de gobierno, sino de parte de los demás congresistas liberales, conservadores, de La U, de Cambio Radical.

Y hasta la misma senadora de la oposición Carolina Corcho (Pacto Histórico) celebró en su momento el anuncio de esta ley.

Esta sería la cara “alegre” de la política de seguridad del Gobierno; en los próximos días se espera que sea radicado el estatuto antiterrorista, que sería el otro lado de la moneda.

¿Qué propone la ley de acogimiento?

Una de las novedades del proyecto es el papel que tendrían las víctimas en el acceso a ciertos beneficios judiciales. Según explicó Cancino, podrán emitir un concepto favorable o desfavorable frente a la posibilidad de que sus victimarios accedan a la libertad condicional o a la suspensión de la pena.

En cuanto a los beneficios, el proyecto contempla una posible reducción de hasta el 50 % de la pena para los integrantes rasos y de hasta el 30 % para los cabecillas y máximos responsables. La iniciativa parece estar dirigida, entre otros, a grupos que participaron en acercamientos de paz durante el gobierno de Gustavo Petro, pero que no llegaron a un acuerdo definitivo.

A diferencia del tratamiento que se ofreció en la anterior administración, la propuesta no contempla suspender las órdenes de captura ni los pedidos de extradición de quienes se sometan a la justicia.

Cancino ha insistido en que el Gobierno no abrirá mesas de diálogo ni negociaciones con estas organizaciones. “Si una persona tiene orden de captura con pedido de extradición, que se someta para que, cuando cumpla la extradición, pueda regresar y tener arreglada su situación en Colombia como beneficio. No se suspenderá ninguna extradición porque la persona esté en sometimiento”, afirmó el ministro.

La iniciativa busca diferenciar esta alternativa de los procesos de negociación impulsados durante el gobierno anterior, al plantear que el abandono de las armas y la sujeción a la justicia no impliquen suspender automáticamente las obligaciones penales.

Esta semana entonces se empezarán a radicar los demás proyectos de la agenda legislativa del Gobierno, que continuará este miércoles con la radicación de las iniciativas que buscan establecer a Barranquilla como capital alterna y la ley que busca “transparentar” la relación entre congresistas y las demás ramas del poder.

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