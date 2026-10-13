Gobierno ya radicó ley de acogimiento en el Senado, ¿cómo está el ambiente?

Luego de varias semanas de anuncios, el Gobierno de Abelardo de la Espriella radicó este martes en el Senado el proyecto de ley de sometimiento a la justicia para integrantes de organizaciones criminales, que ahora llamará “ley de acogimiento”. La iniciativa fue presentada por el ministro de Justicia, Iván Cancino, y por el jefe de la cartera política, Rodrigo Lara. Esta busca establecer una alternativa para que estos grupos abandonen las armas y se sometan a la justicia, con condiciones distintas a las de la política de paz total de la administración anterior. En contexto: Claves de la ley que impulsa el Gobierno para someter a bandas criminales, ¿qué pasará con la extradición? El proyecto empezaría su trámite en la Comisión Primera. Y de antemano sería recibida con buen ambiente. Justamente, esa célula legislativa la preside por este año el senador Enrique Gómez (Salvación Nacional), quien fue mano derecha del presidente Abelardo de la Espriella en campaña. Pero, en general, el gobierno tendría las mayorías para aprobar esta ley. Por ejemplo, el senador del Centro Democrático Hernán Cadavid dijo que esperaban la radicación de la ley de sometimiento. Y señaló: “Estamos listos para dar la batalla contra las estructuras criminales que durante cuatro años se sintieron dueñas del territorio”.

El respaldo no solo vendría del partido con más curules dentro de la coalición de gobierno, sino de parte de los demás congresistas liberales, conservadores, de La U, de Cambio Radical. Y hasta la misma senadora de la oposición Carolina Corcho (Pacto Histórico) celebró en su momento el anuncio de esta ley. Esta sería la cara “alegre” de la política de seguridad del Gobierno; en los próximos días se espera que sea radicado el estatuto antiterrorista, que sería el otro lado de la moneda.

¿Qué propone la ley de acogimiento?