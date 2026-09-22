Exesposa de Petro reclamó a la UNP por quitarle esquema de seguridad, ¿qué dijo?

La exesposa del expresidente Gustavo Petro, Mary Luz Herrán, se unió al eco de los funcionarios y activistas de ese gobierno que reclaman porque la Unidad Nacional de Protección (UNP) les quitó su esquema de seguridad.
“Sin que se haya superado la vulnerabilidad a mi vida deciden quitar el esquema pese a seguir con riesgo extraordinario”, dijo Herrán. Y agregó que el supuesto hecho más reciente sería del 15 de septiembre, “cuando mi escolta me persuade del seguimiento de dos hombres”.
A renglón seguido, dijo que la Policía le habría dicho que “no corre riesgo” porque “en Cajicá no hay paramilitares”. A eso respondió que la mayoría del tiempo está por fuera de su casa en ese municipio de Cundinamarca.
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“Vivo en mi casa 10 días al mes aproximado, el resto es en el territorio y allá he tenido que superar varios incidentes”. Además, se fue contra la UNP y el Gobierno Nacional.
“Los hago responsables por mi vida y a la UNP y sobre todo a este gobierno de extrema derecha. Varios de mis compañeros de equipo hoy están amenazados y han sobrevivido a más de un atentado. De todos modos seguiré mi proceso como defensora de DDHH y de la vida”, afirmó.