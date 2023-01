Rina deambula semidesnuda y descalza junto a un basurero de la ciudad portuaria de Guayaquil. Se asemeja a un zombi, pero no por un performance que quiera hacer, sino por estar bajo el efecto de “H”, una peligrosa droga que por bajo costo está enviciando con fuerza a los más pobres de Ecuador.

Y no es para menos. Rina robó y se prostituyó para comprar “H”, un polvo blanco a base de heroína que se vende a un dólar cada gramo, mientras que el de cocaína oscila entre tres y cinco dólares. Eso, en plata blanca, indica que es más barata, pero mucho más tóxica.

“Cuando consumo, escucho voces”, le dijo a la AFP la joven de 24 años, quien no da su nombre real. Ahora está postrada en una clínica de la ciudad donde sigue un tratamiento de desintoxicación, el segundo en menos de un año.

Sagñay recibe cada vez más consumidores de “H”, aquejados por un deterioro peor que cualquiera de sus otros pacientes. “Si alguien ha visto a los zombis de Filadelfia (en Estados Unidos), donde hay adictos caminando doblados por consumir fentanilo, eso ya lo tenemos en Guayaquil”, aseguró.

Tras seis meses de consumo, un “hachero” mueve las piernas de manera incesante, se rasca, no duerme ni come. Y la “mona”, o síndrome de abstinencia, es tan letal –señaló Sagñay– que no se soporta sin un tratamiento farmacológico de al menos ocho días.