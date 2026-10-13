“Ha tenido el comportamiento que tiene que tener”: el respaldo del técnico del Benfica a Jhon Durán

Jhon Jáder Durán vuelve a estar en el centro de la conversación, esta vez por unas declaraciones de Fred, exfutbolista brasileño, sobre el comportamiento del delantero colombiano durante una etapa en la que compartieron equipo. Ante la polémica que se generó, Marco Silva, actual entrenador del atacante en el Benfica, salió en su defensa y cuestionó la dimensión que se le ha dado a la historia.

Todo comenzó en el podcast Charla Podcast, donde Fred relató una conversación que sostuvo con el futbolista antioqueño. Según su versión, Durán le habría manifestado que ya había asegurado su futuro económico y el de su familia, por lo que no necesitaba esforzarse de la misma manera.

“A ese tipo (Jhon Durán) no le importa nada. ¡Qué tipo tan divertido! Es una gran persona; pero, sabes, no le importa nada. Cuando estábamos de juerga, le decía: ‘Durán, vamos al entrenamiento, corramos’, y él me decía: ‘Ya soy rico, no necesito correr’”, contó el brasileño.

Fred agregó que esa actitud le generaba molestia y afirmó que, con el tiempo, el colombiano habría dejado de asistir a algunos entrenamientos. También expresó su deseo de que el delantero se hubiera serenado y estuviera concentrado en su carrera.

Las palabras rápidamente despertaron comentarios sobre la disciplina y el compromiso profesional de Durán, quien, a sus 22 años, continúa buscando consolidarse en el fútbol europeo.

Marco Silva cuestionó la dimensión de la polémica

Consultado sobre el tema, Marco Silva evitó entrar en una confrontación con Fred y propuso analizar el contexto en el que se produjo la conversación. El técnico portugués aseguró que conoce al brasileño y su personalidad, pero consideró exagerada la interpretación que se ha hecho de sus declaraciones.

“Yo también conozco muy bien a Fred y sé el tipo de jugador, pero no tanto jugador, el tipo de personalidad que es”, comenzó diciendo el entrenador.

Después, cuestionó el tratamiento que se le ha dado al contenido del podcast.

“Si se fijan bien en la forma en que ese podcast se estaba realizando y cómo estaban llevando a sacar de aquello un tema, a mí me parece un poco exagerado, sinceramente. Pero bueno, eso depende de vosotros y de hacer o no de esa noticia”, señaló Silva.

El estratega insistió en que la conversación debía entenderse dentro del tono distendido con el que, según su interpretación, se desarrolló el encuentro entre los dos futbolistas.

“Fue la forma en que Fred quiso encarar o llevar a conversación, una conversación amena, casi como amigos. Pero si ustedes piensan que esa es la noticia, Fred también dijo que esperaba que él estuviera mejor, que habló de su potencial, habló de muchas cosas y naturalmente retiró su más negativo”, añadió.

Con esas palabras, Silva buscó poner el foco en el contexto completo de la intervención de Fred y no únicamente en las frases que generaron controversia.

El respaldo del entrenador al colombiano

Más allá de las declaraciones del brasileño, el técnico del Benfica fue contundente al referirse al comportamiento de Durán desde su llegada al equipo portugués.

“Desde que llegó a Benfica, ha tenido el comportamiento que tiene que tener para estar en esta casa y para jugar con nosotros”, sentenció Silva.

El respaldo representa un mensaje importante para el delantero, cuya carrera ha estado acompañada de grandes expectativas por sus condiciones físicas, su potencia y su capacidad para marcar diferencias en el área. Sin embargo, las declaraciones de Fred reabrieron el debate sobre su actitud fuera del campo y su relación con las exigencias del fútbol profesional.

Durán se encuentra cedido en el Benfica hasta junio de 2027, aunque sus derechos deportivos pertenecen al Al-Nassr de Arabia Saudita, club con el que tiene contrato hasta junio de 2030.

Durán tuvo minutos en la victoria del Benfica

Las declaraciones de Marco Silva se produjeron antes del encuentro entre Benfica y Vitória Sport Clube, disputado el domingo 11 de octubre en el estadio da Luz.

El conjunto lisboeta se impuso 2-0 y Durán ingresó al minuto 81, por lo que tuvo nueve minutos de participación en el compromiso.

Mientras continúa su adaptación al equipo portugués, el colombiano afronta el desafío de responder en el terreno de juego y aprovechar las oportunidades que le brinde su entrenador.

Por ahora, Silva ha dejado clara su postura: considera que el comportamiento de Durán en el Benfica ha sido el adecuado y cree que la polémica originada por las palabras de Fred se ha sobredimensionado. El delantero tendrá la oportunidad de responder a las críticas con actuaciones y goles.

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