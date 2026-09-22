Video| Una embarcación que intentó evitar a un hipopótamo pasó justo sobre el animal en el río Nare: ¿cuál es el nuevo plan de manejo?

Sigue creciendo el miedo por la presencia de hipopótamos en el río Nare. Un video grabado desde un puente muestra cómo una embarcación intenta esquivar un hipopótamo y termina pasando justo por encima de él.
Desde la orilla, varias personas gritan desesperadas para advertir la presencia de estos animales, y segundos después ven con asombro cómo la cabeza de un hipopótamo sale del agua por el mismo punto por el que un par de segundos antes la barca había zurcado.
Ese video se hizo público en medio de una lucha ciudadana en los juzgados, para ordenar a las autoridades tomar acciones para proteger a la ciudadanía. Juber Martínez Giraldo, abogado y residente de Puerto, interpuso una tutela por los derechos de los 23 estudiantes que usan el río como ruta escolar.
“En esa ruta precisamente donde está el hipopótamo adulto ahora, transitan 23 niños hacia la escuela”, explicó Martínez. El 8 de septiembre, el Juzgado Civil del Circuito de Puerto Berrío le dio la razón y ordenó medidas urgentes de protección.
Pero ahora la tutela creció. Norman Ferney Vélez Daza, otro de los promotores de la acción judicial, la impugnó para que las medidas no cobijen únicamente a los menores, sino también a pescadores, operadores turísticos, familias ribereñas y demás personas que dependen del río para su sustento. “Buscamos que también se establezcan mecanismos de prevención y alerta temprana y acciones para que esta situación no vuelva a suceder”, señaló Vélez.
EL COLOMBIANO conoció que este martes 22 de septiembre, el Ministerio de Ambiente tendrá una reunión decisoria con autoridades ambientales como Cornare, Corantioquia y demás, para establecer un nuevo plan de manejo con los hipopótamos.