Ella es Honey Ordoñez, la modelo colombiana que desfilará en Victoria’s Secret 2026

La modelo sanandresana Honey Ordoñez representará a Colombia en el Victoria’s Secret Fashion Show 2026, que se realizará este domingo 18 de octubre en Los Ángeles, California. Con experiencia en pasarelas y campañas de marcas internacionales como Dior y Puma, la colombiana dará un nuevo paso en su carrera y llevará también sus raíces nicaragüenses a uno de los espectáculos más reconocidos de la moda.
“¡Todavía lo estoy asimilando! No podría estar más emocionada de ser parte del legendario Victoria’s Secret Show”, escribió Ordoñez en su cuenta de Instagram al anunciar su participación.