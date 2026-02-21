Hora y dónde ver el duelo Colombia-Paraguay por la tercera fecha del hexagonal Sub 20

Tras hacer el duelo por la derrota ante Brasil, 1-0 en la jornada anterior, las jugadoras de Colombia retomaron los entrenamientos con miras al juego ante Paraguay, este domingo, a las 8:00 de la noche, hora de nuestro país. Ante Paraguay, el local, ya se enfrentaron en este Sudamericano Sub-20, igualando sin goles en el cierre de la fase de grupos, resultado que confirmó a Colombia como primera de la zona A. Pero ahora el panorama es diferente así como la necesidad de las dirigidas por Carlos Paniagua pues es indispensable una victoria para seguir con la ilusión de un cupo al Mundial de Polonia. El duelo se podrá ver en el país a través de www.golcaracol.com, Ditu, Caracol HD2 y RCN HD2, desde las 8:00 de la noche.

“Lastimosamente ante Brasil nos volvió a faltar el gol, pero creo que el equipo hizo méritos, luchamos y ahora solo nos queda cambiar la página y pensar en lo que sigue. Para el duelo con Paraguay aún estamos vivas, aún podemos buscar la clasificación y eso vamos a hacer, vamos a salir a darlo todo”, dijo la delantera Marleidy Cossio. A pesar de esa dura derrota, el panorama no fue tan negativo para las colombianas, ya que las victorias de Ecuador 1-0 sobre Argentina y de Paraguay 2-0 ante Venezuela permitieron que ecuatorianas y brasileñas picaran en punta, pero los otros dos cupos para estar en el Mundial están abiertos.

Brasil y Ecuador son líderes con seis puntos, seguidas de Paraguay con tres; mientras que Argentina y Venezuela tienen uno. Por eso, el triunfo de las cafeteras es primordial, ya que de hacerlo podrían escalar a las casillas de clasificación al Mundial (primeros cuatro puestos). De ahí que la recuperación fue no solo física, sino anímica, pues la ilusión de mantener opción matemática de clasificar le ha dado un nuevo impulso al grupo.

Los partidos del domingo