Max Verstappen ganó la pole position del Gran Premio de Bakú en Azerbaiyán

El neerlandés Max Verstappen de Red Bull, logró la pole position del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 tras una clasificación caótica, marcada por seis interrupciones, este sábado en el circuito urbano de Bakú, por delante del español Carlos Sainz (Williams).
Bajo la lluvia, el vigente cuatro veces campeón del mundo superó a Sainz y al neozelandés Liam Lawson (Racing Bulls), mientras que los McLaren del británico Lando Norris y del australiano Oscar Piastri, que pelean por el título, partirán respectivamente séptimo y noveno en la parrilla.