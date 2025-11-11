Los cuatro jugadores que debería probar Néstor Lorenzo en los amistosos frente a Nueva Zelanda y Australia

Los amistosos ante Nueva Zelanda (sábado 15) y Australia (martes 18), los últimos antes del sorteo del Mundial 2026, no solo serán el cierre de un ciclo preparatorio; también representan una prueba de fuego para los nombres que han vivido a la sombra de los titulares, esos futbolistas que han esperado en silencio su momento bajo la dirección de Néstor Lorenzo. En una Selección que ya tiene una base consolidada, el desafío está en abrir espacio para los que aún pueden ofrecer una nueva versión de Colombia.
Entre ellos, cuatro nombres merecen una oportunidad más amplia y sostenida en estos encuentros: Carlos Andrés Gómez, Gustavo Puerta, Yáser Asprilla y Álvaro Angulo. Todos con perfiles distintos, todos con algo que puede elevar el nivel colectivo de la Tricolor.