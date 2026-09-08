Hoy llega Marco Rubio a Colombia para reunirse con De la Espriella: “eligieron a alguien que conozco muy bien”

Colombia y Estados Unidos buscarán este martes darle forma al nuevo capítulo de su relación bilateral. El presidente Abelardo de la Espriella recibirá en Barranquilla al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en el que será el primer encuentro de alto nivel de un funcionario extranjero con el nuevo Gobierno y la primera visita de un secretario de Estado estadounidense a territorio colombiano.
Justo antes de emprender su vuelo para la capital del Atlántico, Rubio dijo que en Colombia “eligieron a alguien que conozco muy bien y que está alineado con los intereses de Estados Unidos”.
Mientras tanto, en el aeropuerto Ernesto Cortissoz ya está la caravana que acompañarán al secretado de Estado hasta le lugar del encuentro.
La reunión se realizará en el Batallón Paraíso de Barranquilla, sede alterna de la Presidencia de la República, y contará también con la presencia del canciller Omar Bula Escobar. El encuentro servirá para poner sobre la mesa varios de los asuntos que marcarán la relación entre Bogotá y Washington durante los próximos cuatro años.
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La agenda estará concentrada en seguridad, lucha contra el narcoterrorismo, comercio y cooperación internacional, además de la atención de la emergencia provocada por el reciente terremoto que afectó al país. También habrá espacio para hablar de minerales, tierras raras y, por supuesto, migración, un asunto en el que las posiciones de De la Espriella y el presidente estadounidense, Donald Trump, han mostrado coincidencias.