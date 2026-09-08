Hoy llega Marco Rubio a Colombia para reunirse con De la Espriella: “eligieron a alguien que conozco muy bien”

Colombia y Estados Unidos buscarán este martes darle forma al nuevo capítulo de su relación bilateral. El presidente Abelardo de la Espriella recibirá en Barranquilla al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en el que será el primer encuentro de alto nivel de un funcionario extranjero con el nuevo Gobierno y la primera visita de un secretario de Estado estadounidense a territorio colombiano. Justo antes de emprender su vuelo para la capital del Atlántico, Rubio dijo que en Colombia “eligieron a alguien que conozco muy bien y que está alineado con los intereses de Estados Unidos”. Mientras tanto, en el aeropuerto Ernesto Cortissoz ya está la caravana que acompañarán al secretado de Estado hasta le lugar del encuentro. La reunión se realizará en el Batallón Paraíso de Barranquilla, sede alterna de la Presidencia de la República, y contará también con la presencia del canciller Omar Bula Escobar. El encuentro servirá para poner sobre la mesa varios de los asuntos que marcarán la relación entre Bogotá y Washington durante los próximos cuatro años. Le puede interesar: Comercio Colombia-Estados Unidos: qué está en juego con la visita de Marco Rubio La agenda estará concentrada en seguridad, lucha contra el narcoterrorismo, comercio y cooperación internacional, además de la atención de la emergencia provocada por el reciente terremoto que afectó al país. También habrá espacio para hablar de minerales, tierras raras y, por supuesto, migración, un asunto en el que las posiciones de De la Espriella y el presidente estadounidense, Donald Trump, han mostrado coincidencias.

Para el canciller Bula, la visita representa una señal del rumbo que el nuevo Gobierno quiere darle a la política exterior. “Esta es la primera visita de alto nivel que va a recibir el presidente De la Espriella en Colombia y muestra el inicio de la reconstrucción de una alianza estratégica con EE. UU., nuestro principal socio en la región”, afirmó. Según el ministro, la conversación estará guiada por tres ejes: seguridad, comercio y defensa de los valores compartidos; se refirió también a la soberanía como uno de los principios sobre los que se pretende construir esta nueva etapa.

Un giro frente a la era Petro

La llegada de Rubio ocurre después de varias decisiones con las que el Gobierno de De la Espriella ha buscado marcar diferencias frente a la política exterior y de seguridad de la administración de Gustavo Petro. Entre esas señales están el ingreso de Colombia al Escudo de las Américas, el reconocimiento de la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán sirios, el anuncio de la reanudación de la aspersión aérea con glifosato y la ofensiva contra estructuras criminales y grupos armados. Todo esto luego de los roces entre la administración Trump y la del expresidente Petro; una que hasta llegó a dejar al exjefe de Estado sin visa, lo incluyó en la “lista Clinton” e incluyó episodios como el del regreso de los aviones con migrantes que terminó paralizando las citas de visa por un día en Bogotá. Otro de los asuntos que podría generar especial atención es la posibilidad de una mayor cooperación militar. Semanas atrás, el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, habló en Panamá de eventuales operaciones conjuntas en territorio colombiano. Sin embargo, el Gobierno de De la Espriella no ha confirmado hasta ahora que existan planes concretos en ese sentido. El tema, además, tiene una consideración política interna: el Senado ha recordado que el tránsito de tropas extranjeras por territorio colombiano debe ser consultado previamente con el Legislativo. En ese escenario, la reunión de Rubio y De la Espriella podría servir para establecer hasta dónde llegará esa cooperación y cuáles serán los mecanismos concretos para enfrentar a las organizaciones criminales. Precisamente, la lucha contra el narcotráfico y el narcoterrorismo será uno de los asuntos centrales de la conversación. Colombia sigue siendo un socio estratégico para Estados Unidos en la lucha contra las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas y las estructuras armadas que operan en el país. Entérese: “Los ataques con drones van a seguir”: Axon espera que se reactive el escudo nacional antidrones

Comercio y migración, otros dos frentes

La seguridad no será el único asunto. El comercio será otro de los pilares de la conversación, en momentos en que ambos gobiernos buscan ampliar sus áreas de cooperación y fortalecer los vínculos económicos. También estará sobre la mesa la migración, un tema especialmente sensible para la administración Trump. En este punto, el Gobierno colombiano ha mostrado una posición más cercana a Washington frente a la necesidad de combatir la migración irregular. La visita también ocurre en medio de la emergencia que dejó el terremoto que golpeó al país. Por eso, los gobiernos abordarán posibles mecanismos de cooperación internacional y apoyo estadounidense para la atención y recuperación de las zonas afectadas. La decisión de realizar la reunión en Barranquilla tampoco es menor. La capital del Atlántico se convertirá este martes en el escenario de una de las primeras grandes citas diplomáticas del Gobierno de De la Espriella y en una vitrina para la proyección internacional del Caribe colombiano. Rubio llegará al país como parte de una gira regional que se extenderá hasta el 10 de septiembre y que también incluye Ecuador y Perú. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí .

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