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Gran momento de Nelson Deossa en España: así le ganó el duelo a Bellingham y Konaté en el triunfo ante Real Madrid

El Betis está en la cuarta casilla de la tabla de posiciones de LaLiga. En la quinta fecha visitará al Villarreal.

  • Este es el momento del gran salto de Nelson Deossa para ganar el balón en el aire, superando además a los rivales Jude Bellingham e Ibrahima Konaté, quienes no pudieron impedir el cabezazo del colombiano. FOTO TOMADA INSTAGRAM
    Este es el momento del gran salto de Nelson Deossa para ganar el balón en el aire, superando además a los rivales Jude Bellingham e Ibrahima Konaté, quienes no pudieron impedir el cabezazo del colombiano. FOTO TOMADA INSTAGRAM
hace 15 minutos
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Muy orgulloso por su desempeño, así se mostró el futbolista colombiano Nelson Deossa, quien compartió en redes sociales el momento en el que le ganó el salto a dos figuras mundiales como Jude Bellingham e Ibrahima Konaté, para que su compañero Troy Parrott marcará el gol del triunfo ante el Real Madrid.

Deossa, quien ingresó a los 68 minutos fue determinante en el gol y la victoria del Betis, ya que tras ganarle el salto a Bellingham y Konaté, habilitó a su compañero Parrott para el gol de su equipo, a los 81 minutos en el juego que terminaron ganando.

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Nelson, quien nació en Marmato, Caldas, y tiene 26 años, llegó al Betis en 2025 y en la actual temporada empezó con píe derecho su desempeño, ya que ha sido protagonista del equipo en la actual campaña, en la que su club es cuarto en la tabla de posiciones con tres victorias y una derrota, incluido el 1-0 ante Real Madrid, por la cuarta fecha de LaLiga.

Aferrado a la fe y convencido de que será una gran temporada, Deossa acompañó la foto de su salto con la siguiente frase: “Porque el que me halle, hallará la vida. Y alcanzará el favor de Jehová: Proverbios 8:35”.

En la próxima fecha de la LaLiga, el Betis será visitante ante Villarreal, el lunes, 14 de septiembre, a las 2:00 de la tarde, hora de Colombia.

El colombiano, además, recibió muchos comentarios a su publicación, todos muy positivos y en los que resaltaban el gran momento y el buen nivel que viene mostrando en la competencia.

El usuario Negroway20 comentó: “Apenas entró el equipo jugó mejor y por medio de su cabezazo llegó el gol. Muy buen jugador”.

Jose_rhd mencionó que: “Ahora sí Nelson, ahora sí sentimos que lo estás dejando todo por el equipo y estás a full. Este es el Deossa que quiero ver siempre. Vamos, esto acaba de empezar!”.

Los aficionados también enviaron mensajes en los que le dicen a Deossa que esperan verlo pronto en la Selección Colombia, para el nuevo ciclo que arrancará Néstor Lorenzo, con miras a los juegos amistosos de octubre y noviembre, que ya tiene confirmados el equipo tricolor.

Los partidos amistosos de la selección será el 26 de septiembre en Baltimore ante México, luego el 2 y 6 de octubre se medirá ante Paraguay en Harrison y contra Perú en Miami, todos los duelos serán en Estados Unidos.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué puesto ocupa el Real Betis en la tabla de posiciones de LaLiga tras vencer al Real Madrid?
El Betis se ubica en la cuarta posición de la tabla general en LaLiga tras registrar tres victorias y una derrota en las primeras cuatro jornadas.
¿Cuántos minutos jugó Nelson Deossa en la victoria del Betis ante el Real Madrid?
El mediocampista colombiano disputó aproximadamente 22 minutos más el tiempo de reposición, tras ingresar al campo al minuto 68 del compromiso.
¿Cuándo y a qué hora vuelve a jugar el Real Betis por LaLiga?
El Betis jugará como visitante frente al Villarreal el lunes 14 de septiembre a las 2:00 p.m. (hora de Colombia).
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