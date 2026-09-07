Gran momento de Nelson Deossa en España: así le ganó el duelo a Bellingham y Konaté en el triunfo ante Real Madrid

Muy orgulloso por su desempeño, así se mostró el futbolista colombiano Nelson Deossa, quien compartió en redes sociales el momento en el que le ganó el salto a dos figuras mundiales como Jude Bellingham e Ibrahima Konaté, para que su compañero Troy Parrott marcará el gol del triunfo ante el Real Madrid.

Deossa, quien ingresó a los 68 minutos fue determinante en el gol y la victoria del Betis, ya que tras ganarle el salto a Bellingham y Konaté, habilitó a su compañero Parrott para el gol de su equipo, a los 81 minutos en el juego que terminaron ganando.

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Nelson, quien nació en Marmato, Caldas, y tiene 26 años, llegó al Betis en 2025 y en la actual temporada empezó con píe derecho su desempeño, ya que ha sido protagonista del equipo en la actual campaña, en la que su club es cuarto en la tabla de posiciones con tres victorias y una derrota, incluido el 1-0 ante Real Madrid, por la cuarta fecha de LaLiga.

Aferrado a la fe y convencido de que será una gran temporada, Deossa acompañó la foto de su salto con la siguiente frase: “Porque el que me halle, hallará la vida. Y alcanzará el favor de Jehová: Proverbios 8:35”.

En la próxima fecha de la LaLiga, el Betis será visitante ante Villarreal, el lunes, 14 de septiembre, a las 2:00 de la tarde, hora de Colombia.