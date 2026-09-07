Gremios respaldan nuevas medidas del Plan Energía Ya y piden acelerar acciones para evitar un apagón

Las nuevas medidas adoptadas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) para anticiparse al fenómeno de El Niño recibieron el respaldo de los principales gremios del sector eléctrico. Acolgen y Andesco coincidieron en que el país debe acelerar las acciones de ahorro y garantizar la disponibilidad de generación para reducir el riesgo de un desabastecimiento durante la temporada seca. La presidenta de Acolgen, Natalia Gutiérrez, destacó la decisión de incentivar el ahorro y preservar desde ahora las reservas de los embalses.

“Ahorrar energía hoy, preservar los embalses y garantizar la generación térmica necesaria son decisiones fundamentales para llegar a los meses más fuertes de sequía con mayores respaldos y menor riesgo para el suministro”, señaló. La dirigente gremial agregó que la seguridad energética requiere anticipación y señales adecuadas para orientar el consumo, además de condiciones que permitan contar oportunamente con toda la generación disponible. Le puede interesar: Ahorre o pague más: así es el Plan Energía YA con el que De la Espriella busca enfrentar El Niño

Andesco advierte por el riesgo de un apagón

Desde Andesco, su presidente, Camilo Sánchez Ortega, también respaldó las medidas adoptadas por la CREG y el Ministerio de Minas y Energía, pero puso el énfasis en la necesidad de que los colombianos reduzcan su consumo. Sánchez aseguró que la campaña de ahorro debe realizarse a escala nacional para enfrentar el fenómeno de El Niño y evitar un eventual apagón. “Necesitamos que todos pongamos nuestro granito de arena. Aquí estamos compitiendo nosotros contra nosotros mismos”, afirmó.

El presidente de Andesco explicó que el esquema establece mayores cobros para los usuarios que superen determinados niveles de consumo, mientras los recursos recaudados servirán para incentivar a quienes logren mayores reducciones. Según su explicación, los incrementos aplicables al consumo adicional serán diferenciados por tipo de usuario: para los estratos 1, 2 y 3 serían del 30% sobre el valor correspondiente al consumo que supere el umbral establecido; para los estratos 5 y 6, del 50%, y para los usuarios comerciales e industriales, hasta del 70%. Sánchez también advirtió que existe un “descalzo fuerte entre la oferta y la demanda”, por lo que considera necesario elevar el ahorro para atravesar el periodo de sequía con menores riesgos para el suministro.

¿Qué contempla el nuevo Plan Energía YA?

El presidente Abelardo de la Espriella anunció que la CREG aprobó dos medidas centrales dentro del denominado Plan Energía YA, diseñadas para enfrentar las condiciones que podría generar el fenómeno de El Niño a finales de 2026 y comienzos de 2027. La primera busca incentivar el ahorro de electricidad. Los usuarios que reduzcan su consumo mensual en más de 10% frente a su meta individual podrán recibir un beneficio en la factura. En contraste, quienes superen en más de 10% esa meta tendrán que asumir un cobro adicional. El esquema tendrá una excepción para los usuarios regulados de los municipios afectados por el terremoto, quienes estarán exentos de esta medida. El segundo componente está dirigido a garantizar la generación térmica necesaria para disminuir la presión sobre los embalses. La estrategia pretende que las plantas térmicas tengan las condiciones necesarias para generar cuando sea requerido y, de esta manera, conservar mayores reservas de agua para los meses de sequía. De la Espriella sostuvo que el objetivo también es evitar incrementos desbordados en las tarifas, especialmente en regiones como el Caribe y Chocó. “Nos anticipamos a la crisis: ahorrar hoy es proteger la energía de Colombia mañana”, señaló el mandatario. Lea más: Por tercer día, Medellín no alcanza la meta de ahorro de agua, ¿qué viene ahora?

El fenómeno de El Niño aumenta la presión sobre el sistema

La preocupación de los gremios se da en un escenario de menores aportes hídricos al sistema. Según el diagnóstico presentado por las organizaciones del sector, los aportes se encuentran entre 76% y 80% de la media histórica, situación que aumenta la necesidad de generación térmica. Esto es relevante para Colombia debido al peso que tiene la generación hidráulica dentro de su matriz eléctrica. Cuando disminuye la disponibilidad de agua, las plantas térmicas deben asumir una mayor participación, lo que a su vez incrementa las necesidades financieras de los agentes del sector.

Para Acolgen, la prioridad es llegar a los meses más críticos de sequía con suficiente respaldo de generación. Andesco, por su parte, considera que el ahorro de los usuarios debe convertirse desde ahora en una herramienta adicional para equilibrar la oferta y la demanda.

Gremios ya habían respaldado un paquete de $1,5 billones

El respaldo actual a las medidas de ahorro y generación térmica tiene un antecedente en el pronunciamiento conjunto que los gremios del sector energético realizaron el 25 de agosto. En esa oportunidad, organizaciones como Andesco, Acolgen, Naturgas, Andeg, Asocodis, SER Colombia y ACP respaldaron las medidas anunciadas por el Gobierno para enfrentar la coyuntura energética y financiera del país. El paquete contempla recursos por $1,5 billones para contribuir a garantizar la continuidad y confiabilidad del servicio de energía. Como primer paso, el Gobierno anunció un giro de $300.000 millones para atender deuda corriente con los generadores térmicos, con corte al 4 de septiembre. Para los gremios, este desembolso constituye una primera respuesta a las dificultades de liquidez acumuladas en la cadena de pagos. Conozca también: Cambia la factura de luz: desde el 1 de septiembre arranca el ahorro de energía por El Niño La situación financiera se había agravado precisamente por las condiciones climáticas: una menor disponibilidad de agua implica una mayor utilización de generación térmica, elevando los costos y las necesidades de liquidez de los agentes. Los gremios señalaron entonces que el plan debía avanzar también en el pago de obligaciones pendientes con generadores, transmisores y comercializadores, además de atender compromisos relacionados con la intervención de Air-e. Otro de los puntos destacados fue el pago de los subsidios de energía y gas que las empresas prestadoras han otorgado durante 2026 a los usuarios de los estratos 1, 2 y 3. En ese pronunciamiento, las organizaciones valoraron que las medidas fueran construidas de manera conjunta entre el Gobierno y el sector energético, aunque insistieron en que las acciones de corto plazo debían estar acompañadas de soluciones estructurales para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: