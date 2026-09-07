Gremios respaldan nuevas medidas del Plan Energía Ya y piden acelerar acciones para evitar un apagón

Las nuevas medidas adoptadas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) para anticiparse al fenómeno de El Niño recibieron el respaldo de los principales gremios del sector eléctrico. Acolgen y Andesco coincidieron en que el país debe acelerar las acciones de ahorro y garantizar la disponibilidad de generación para reducir el riesgo de un desabastecimiento durante la temporada seca.
La presidenta de Acolgen, Natalia Gutiérrez, destacó la decisión de incentivar el ahorro y preservar desde ahora las reservas de los embalses.