Colombia marca récord histórico en importaciones: dólar barato disparó compras de vehículos y gas

Las importaciones colombianas alcanzaron en julio de 2026 los US$7.968,1 millones, el nivel mensual más alto registrado hasta ahora, según las cifras más recientes del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) con análisis de Analdex.
El resultado representa un crecimiento de 22,9% frente a julio de 2025, cuando las compras externas habían sumado US$6.484 millones.
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Detrás de este comportamiento aparecen dos factores principales: la apreciación del peso colombiano, que reduce en términos relativos el costo de los productos adquiridos en el exterior, y las necesidades de abastecimiento de sectores como el energético, manufacturero y agropecuario.