Colombia marca récord histórico en importaciones: dólar barato disparó compras de vehículos y gas

Las importaciones colombianas alcanzaron en julio de 2026 los US$7.968,1 millones, el nivel mensual más alto registrado hasta ahora, según las cifras más recientes del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) con análisis de Analdex. El resultado representa un crecimiento de 22,9% frente a julio de 2025, cuando las compras externas habían sumado US$6.484 millones. Puede leer: El comercio mundial sufre las “mayores perturbaciones” de su historia, advierte la OMC Detrás de este comportamiento aparecen dos factores principales: la apreciación del peso colombiano, que reduce en términos relativos el costo de los productos adquiridos en el exterior, y las necesidades de abastecimiento de sectores como el energético, manufacturero y agropecuario.

Vehículos y manufacturas impulsaron las compras externas

El principal componente de las importaciones durante julio fueron las manufacturas, con compras por US$5.774,7 millones, un aumento de 16,1% anual. Dentro de este grupo sobresalieron los bienes relacionados con transporte e inversión de capital. Las importaciones de vehículos para el transporte de personas crecieron 67,9% y alcanzaron US$676,9 millones. También aumentaron las compras de motocicletas y velocípedos, que llegaron a US$162,8 millones, con una variación de 27,3%. A esto se sumaron los vehículos para el transporte de mercancías, cuyas importaciones crecieron 28,6%, hasta US$103,4 millones. Lo anterior muestra que el aumento de las compras externas no estuvo concentrado únicamente en bienes de consumo. También hubo una mayor adquisición de equipos asociados al transporte y a la actividad productiva. Entérese: “Se acabó la vagabundería”: las nuevas restricciones de De la Espriella a la importación de drones y químicos

Colombia aumentó las importaciones de gas natural licuado

Uno de los elementos que más contribuyó al crecimiento de las importaciones fueron los combustibles y productos extractivos. En julio, las compras externas de gas natural licuado (GNL) aumentaron 122,5% frente al mismo mes de 2025, hasta alcanzar US$196,6 millones. El incremento se da en un contexto de mayores necesidades de abastecimiento energético del país. A las compras de GNL se sumaron las importaciones de gasolina para motores y otros aceites ligeros, que mantuvieron una tendencia creciente para atender el consumo interno. Javier Díaz, presidente ejecutivo de Analdex, señaló que el comportamiento del mercado cambiario está teniendo un efecto directo sobre las compras externas. Vea aquí: Federación de Cafeteros pide establecer en el empaque si un café es importado, ¿pulla para la marca tradicional? “Indudable que la apreciación del peso está impulsando el crecimiento de las compras externas. Se destacan las importaciones de combustibles, donde está pesando de manera importante el tema de gas. Tenemos que importar gas porque la política de no exploración del anterior gobierno nos ha conducido a depender del importado”, afirmó.

Las importaciones acumulan un crecimiento de 15,1% en 2026

El récord registrado en julio también profundiza la tendencia observada durante el primer semestre del año. Entre enero y julio de 2026, Colombia importó US$46.043,9 millones, un aumento de 15,1% frente a los US$39.998,9 millones registrados en el mismo periodo de 2025. Por sectores, las manufacturas acumularon compras externas por US$34.369,4 millones, con un crecimiento de 15,4%. El grupo de productos agropecuarios, alimentos y bebidas registró importaciones por US$6.564,2 millones, un aumento de 12,5%. Mientras tanto, los combustibles y productos extractivos sumaron US$5.053,2 millones, con un crecimiento de 17%. Así, los tres grandes grupos de productos registraron incrementos en sus compras externas durante los primeros siete meses del año.

El déficit comercial de Colombia sigue aumentando

El aumento de las importaciones también tiene un efecto sobre la balanza comercial, que mide la diferencia entre las exportaciones y las importaciones de un país. Entre enero y julio de 2026, Colombia acumuló un déficit comercial de US$11.042 millones. Esto significa que durante ese periodo el valor de las compras externas superó al de las exportaciones en ese monto. Le puede interesar: ¿Qué gana Colombia si reactiva el TLC con Japón tras 15 años paralizado? El déficit es además superior al registrado en los primeros siete meses de 2025, cuando alcanzó US$8.955,3 millones. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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