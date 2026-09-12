“Se acabó la vagabundería”: las nuevas restricciones de De la Espriella a la importación de drones y químicos

El Gobierno de Abelardo de la Espriella anunció controles sobre el ingreso al país de mercancías que pueden ser utilizadas en actividades relacionadas con la minería ilegal y organizaciones criminales.
El director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), Andrés Felipe Velásquez Reyes, informó que mediante un acto administrativo se restringirán los lugares autorizados para importar maquinaria amarilla y las partes utilizadas para fabricarla.
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Y precisó que estos equipos solo podrán ingresar a Colombia por Cartagena y Bogotá.
La medida también contempla restricciones para la importación de partes de drones y precursores químicos, como parte de la estrategia para controlar mercancías que puedan terminar en manos de estructuras criminales.