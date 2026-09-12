“Se acabó la vagabundería”: las nuevas restricciones de De la Espriella a la importación de drones y químicos

El Gobierno de Abelardo de la Espriella anunció controles sobre el ingreso al país de mercancías que pueden ser utilizadas en actividades relacionadas con la minería ilegal y organizaciones criminales. El director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), Andrés Felipe Velásquez Reyes, informó que mediante un acto administrativo se restringirán los lugares autorizados para importar maquinaria amarilla y las partes utilizadas para fabricarla. Puede leer: Comercializadores de oro denuncian contrabando masivo hacia Venezuela y Dubái Y precisó que estos equipos solo podrán ingresar a Colombia por Cartagena y Bogotá. La medida también contempla restricciones para la importación de partes de drones y precursores químicos, como parte de la estrategia para controlar mercancías que puedan terminar en manos de estructuras criminales.

“Se acabó la vagabundería, estamos decididos a atacar ese flagelo”, afirmó De la Espriella. El mandatario señaló que la corrupción, el narcotráfico, el contrabando y la minería ilegal están entre los principales problemas del país y aseguró que su gobierno los enfrentará.

Dian incautó mercancías por más de $30.000 millones

Las nuevas medidas se conocen después de varios operativos aduaneros realizados durante el último mes, en los que la Dian incautó mercancías valoradas en más de $30.000 millones. Según Velásquez, se trata del periodo con mayores incautaciones y aprehensiones en lo que va del año. Durante esos procedimientos también fueron decomisados drones que, según las autoridades, han sido utilizados por organizaciones criminales para atacar a la fuerza pública. El director de la Dian anunció además la creación de un grupo élite dentro de la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA) para enfrentar las estructuras dedicadas al contrabando. De la Espriella aseguró que esta actividad representa pérdidas cercanas a $120 billones anuales para el Estado colombiano.

Cambios en la Dian y la POLFA

La estrategia también contempla modificaciones en las seccionales de la Dian ubicadas en puertos y ciudades fronterizas. Estas dependencias serán manejadas por integrantes activos de la fuerza pública, incluidos oficiales de rangos superiores. Entérese: Megaoperativo en La Bayadera deja más de 2.000 autopartes decomisadas, capturas y cierre de locales El objetivo será conformar equipos especializados para combatir las redes de contrabando y evasión en puntos estratégicos del comercio exterior. El presidente también anunció que, por primera vez, la dirigencia de la POLFA estará conformada por mujeres. Según afirmó, las oficiales seleccionadas cuentan con amplia trayectoria dentro de la institución. Además, advirtió que quienes participen en operaciones de contrabando o faciliten el uso de puertos para actividades criminales podrían enfrentar procesos judiciales, incluso mediante mecanismos de cooperación internacional. En ese frente, Velásquez señaló que la Dian ha fortalecido la cooperación con Estados Unidos y la embajada de ese país, además del trabajo conjunto con CB y HCI.

Dian prepara controles sobre criptoactivos

La ofensiva de la Dian también se extenderá a los criptoactivos que colombianos residentes fiscales tengan en el exterior. Velásquez anunció un programa de fiscalización para identificar a los contribuyentes que posean estos activos y estén obligados a declararlos ante las autoridades tributarias. Le interesa: Un mes de Abelardo de la Espriella en el poder: el estilo del ‘Tigre’ al frente de la Presidencia en 5 actos La entidad busca utilizar esta información para detectar posibles casos de evasión fiscal y verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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