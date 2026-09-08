Federación de Cafeteros pide establecer en el empaque si un café es importado, ¿pulla para la marca tradicional?

El crecimiento de las importaciones de café en Colombia abrió un nuevo debate sobre la información que reciben los consumidores al momento de comprar el producto. Germán Bahamón, gerente de la Federación Nacional de Cafeteros (FNC), cuestionó el aumento de las compras externas y propuso avanzar en una regulación que obligue a las marcas a declarar de manera visible el origen del café que comercializan.
La propuesta se conoció apenas un día después de que Café Sello Rojo, marca del Grupo Nutresa, anunciara una reducción de hasta 17% en los precios de algunas de sus referencias en Colombia.
Bahamón puso sobre la mesa el crecimiento de las importaciones como un elemento que, a su juicio, debe analizarse más allá del abastecimiento de la industria.