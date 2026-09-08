Federación de Cafeteros pide establecer en el empaque si un café es importado, ¿pulla para la marca tradicional?

El crecimiento de las importaciones de café en Colombia abrió un nuevo debate sobre la información que reciben los consumidores al momento de comprar el producto. Germán Bahamón, gerente de la Federación Nacional de Cafeteros (FNC), cuestionó el aumento de las compras externas y propuso avanzar en una regulación que obligue a las marcas a declarar de manera visible el origen del café que comercializan. La propuesta se conoció apenas un día después de que Café Sello Rojo, marca del Grupo Nutresa, anunciara una reducción de hasta 17% en los precios de algunas de sus referencias en Colombia. Bahamón puso sobre la mesa el crecimiento de las importaciones como un elemento que, a su juicio, debe analizarse más allá del abastecimiento de la industria.

Importaciones se disparan

A través de X, Bahamón señaló que durante los últimos doce meses Colombia importó 1,55 millones de sacos de café, frente a un consumo interno aproximado de 2,4 millones de sacos. A esto se suma el comportamiento general de las importaciones registrado por el Dane. Entre enero y junio de 2025, las compras externas de la categoría de café, té, yerba mate y especias alcanzaron US$147,552 millones. En el mismo periodo de 2026, el valor llegó a US$197,906 millones, lo que representa un crecimiento de 34%. El gerente de la FNC reconoció que una parte de esas importaciones responde a una necesidad de abastecimiento, especialmente en un año de menor disponibilidad del grano. Según explicó, garantizar el suministro de la industria en esas condiciones es legítimo.

Sin embargo, advirtió que no todas las importaciones obedecerían necesariamente a esa razón. En su análisis, existe otro componente relacionado con la estructura de precios. “Pero hay una parte que no es abastecimiento. Es arquitectura de precio”, afirmó Bahamón.

¿Por qué la FNC cuestiona los precios del café?

El gerente de la Federación sostuvo que el precio de un kilo de café colombiano tiene como referencia factores como la cotización del grano en la Bolsa de Nueva York, la prima correspondiente al origen colombiano y la tasa representativa del mercado, conocida como TRM. Pero señaló que esas variables no determinan directamente cuánto cuesta producir el café en las fincas. Allí entran costos como los jornales, el abono y la recolección, que terminan afectando el margen que reciben las familias cafeteras. Por eso, Bahamón señaló que existe un límite por debajo del cual el precio de un café tostado en góndola no sería compatible con una producción completamente colombiana. Entérese: Café Sello Rojo baja hasta 17% los precios de sus productos; esta es la razón “El café tostado, por debajo de cierto punto de precio en góndola, no puede ser colombiano. No es una opinión. Es aritmética”, expresó. En ese sentido, planteó que el precio que encuentra el consumidor en los supermercados no debería entenderse únicamente como una decisión comercial, sino también como una señal relacionada con el origen del producto. Una situación que algunos usuarios identificaron como una indirecta a la marca Sello Rojo.

Declarar por norma el origen del café

Bahamón aclaró que la FNC no considera ilegales las importaciones y que estas incluso pueden ser necesarias para garantizar el abastecimiento. También aseguró que la Federación respeta el libre mercado y a la industria colombiana. “No es una pelea. Es una advertencia sobre hacia dónde nos lleva el camino si solo competimos por el punto más bajo”, añadió. Le puede gustar: En plena ola de extorsiones en el país, 700 policías protegerán la cosecha cafetera de Antioquia Su propuesta consiste en construir una norma que obligue a informar el origen del café directamente en el empaque. Según explicó, actualmente no existe una regulación que obligue a las marcas a declarar ese dato de esa manera. La intención es que la información sobre el origen tenga una visibilidad comparable con otros datos básicos del producto, de modo que el consumidor pueda identificar fácilmente si está comprando café 100% colombiano. La propuesta, dijo Bahamón, no está dirigida contra una empresa específica. La Federación está dispuesta a discutirla con la industria, el Congreso, el Gobierno y los demás actores interesados en establecer las reglas.

Sello Rojo baja precios

La discusión de la FNC coincidió con el anuncio de Café Sello Rojo, marca del Grupo Nutresa, sobre una reducción de hasta 17% en los precios de algunas de sus referencias en Colombia. La medida tendrá alcance nacional y, de acuerdo con la compañía, busca trasladar a los consumidores parte del ajuste registrado recientemente en el mercado del café.

Francisco Gómez Zapata, presidente del Negocio de Café y Bebidas de Grupo Nutresa, comentó a EL COLOMBIANO que la decisión responde al comportamiento de los precios del café y a las condiciones del mercado, y no corresponde a una promoción temporal. La reducción también busca recuperar la frecuencia de consumo y dinamizar la categoría, según el ejecutivo. De acuerdo con las cifras entregadas por Grupo Nutresa, el 88% de los colombianos consume café al menos una vez por semana, mientras que uno de cada tres colombianos toma Café Sello Rojo. La marca registra además alrededor de 15 millones de tazas consumidas diariamente, un volumen que muestra el impacto que puede tener una modificación de precios en su estrategia comercial y en el comportamiento de la categoría.

Cafe Sello Rojo bajó precios. FOTO CORTESÍA

“Como líderes de la categoría estamos llamados a ayudar a dinamizarla”, sostuvo Gómez. Las cifras de comercio exterior también muestran un aumento en las compras de productos relacionados con el café. Según datos de Analdex, la Industria Colombiana de Café S.A.S., conocida como Colcafé y propietaria de Sello Rojo, importó 624.356 kilogramos de café entre junio de 2024 y junio de 2025.

¿Qué busca la FNC con el etiquetado de origen?

Para Bahamón, el debate no consiste en impedir que los consumidores compren café de otros países. Por el contrario, considera que la decisión debe mantenerse dentro de las reglas del mercado, pero con información suficiente para que cada comprador pueda escoger. El gerente de la FNC recordó que durante el año anterior los consumidores colombianos enfrentaron algunos de los precios del café más altos en décadas y, pese a ello, mantuvieron el consumo. A su juicio, esa situación les da derecho a conocer con claridad qué producto están comprando. Si un consumidor sabe que un café no es colombiano y aun así decide adquirirlo, esa elección debe ser respetada, planteó Bahamón. Lo que busca evitar es que la falta de información en el empaque lleve a una decisión no intencional. Consulte: Censo Cafetero 2026 crece 3,91% y cerca de 350.000 productores elegirán a sus líderes gremiales Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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