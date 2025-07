Hacer los pasaportes con Portugal, el ‘cuentazo’ al que le temen en la Imprenta Nacional

“Hay mucha creatividad contractual que no ha sido materializada. El Gobierno dice que ‘vamos a firmar’ y no lo ha hecho. Se ha especulado mucho, la Imprenta en esto debe ser muy ordenada, pero hay mucha informalidad”, dice una funcionaria de esa oficina bajo reserva.

La incertidumbre y temor se siente en los pasillos de la Imprenta y no es para menos: en siete semanas asumirán una tarea para la cual no están preparados, según reportes e información conocida por este diario.

La improvisación del Gobierno —Presidencia, Cancillería, Imprenta Nacional— con este asunto se refleja en varios frentes, no solo a nivel jurídico sino práctico. Por ejemplo, la planta de producción no estaría habilitada, que es uno de los requisitos mínimos que había pedido Portugal, con el acompañamiento de funcionarios de la embajada de Francia, desde hace meses. Entre las entidades gubernamentales se pasan la pelota para responder preguntas clave sobre infraestructura, tecnología, capacidad instalada y cronograma de operación.

También dicen que hasta ese momento, hace algunos días, no habían tenido contacto de ninguna entidad gubernamental. Es tal el desorden entre funcionarios que en Cancillería no tenían conocimiento del fundamento de los pronunciamientos del jefe de despacho presidencial.

“Sintraimprenal” ha expuesto que “los resultados financieros de la Imprenta Nacional de Colombia (INC) en 2024 arrojaron pérdidas jamás vistas en la historia de la INC por cerca de 17.000 millones de pesos”.

Según un documento de ese sindicato, esa situación es el reflejo “de la nula gestión y desorden administrativo generado por la falta de conocimientos, capacidades y gestión de la administración de la gerente”.

La gerencia de la Imprenta Nacional no ha concedido entrevistas a medios. Extraoficialmente, funcionarios le dijeron a EL COLOMBIANO que las acusaciones del sindicato no son exactas y defienden la gestión de León; además dicen que se sienten “huérfanos” porque “no recibimos instrucciones claras de Presidencia y el presidente nos cuestiona públicamente”.

Se refieren a la declaración del mandatario a finales de abril de este año: “Señora directora de Imprenta, no me lleven hasta el último día para decir que hay que prorrogar el contrato. No me engañen. Usted tiene el deber, y aquí se lo digo en público, de cambiar ese contrato y le están poniendo trampas”.

El último día está cerca. Mientras tanto, en algunas sedes de entrega de pasaportes en Bogotá se han visto largas filas en los últimos días, sobre todo en horas de la mañana según constató este reportero. La gente ha acudido masivamente con temor por la posibilidad de quedarse sin pasaporte.

Por ahora, el servicio está garantizado y las autoridades piden calma. Al interior del Gobierno sienten lo contrario.