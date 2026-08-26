Desgarradora muerte de 14 bebés por incendio en Pakistán: “Los rescatistas tardaron horas en llegar”

Catorce bebés murieron en un incendio este 25 de agosto en el ala de maternidad de un hospital de Islamabad, capital de Pakistán. Según las autoridades de ese país, las llamas empezaron por un aire acondicionado defectuoso.
El incendio se presentó en el tercer piso del servicio de salud maternal e infantil del Instituto Pakistaní de Ciencias Médicas (PIMS, por sus siglas en inglés), indicó un comunicado publicado por la oficina del distrito de Islamabad. El primer ministro, Shehbaz Sharif, pidió una investigación.
Los testigos presentes describieron escenas de caos, con una intensa humareda y vidrios rotos en el piso, y acusaron a los servicios de emergencia por “lentitud”. Afirmaron también que los guardias habrían impedido la salida de las personas del sitio.