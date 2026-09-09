Los informes de seguridad del DNI cayeron 44 % en el último año del Gobierno Petro

Colombia habría perdido capacidades para anticipar las amenazas en contra del Estado. Esto quiere decir que su capacidad para producir análisis de inteligencia estratégica registró una fuerte reducción durante el último año del Gobierno del expresidente Gustavo Petro. Según información entregada por la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) al Congreso, la entidad pasó de elaborar 259 productos de inteligencia en 2024 a 146 durante 2025, lo que representa una disminución cercana al 44 %.
El dato fue conocido a raíz de un derecho de petición enviado a esa entidad por el representante a la Cámara Juan Manuel Londoño Jaramillo (Partido Conservador) y abre interrogantes sobre el funcionamiento de una institución, cuya tarea principal es identificar con anticipación amenazas y riesgos que puedan afectar la seguridad nacional.
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La evolución de las cifras, recogidas por el diario El Tiempo, muestra una tendencia a la baja. En 2023 se registraron 199 productos, cifra que aumentó hasta 259 en 2024. Sin embargo, en 2025 el número descendió de manera considerable a 146. Entre tanto, durante el primer semestre de 2026 fueron reportados otros 76 productos, por lo que, de mantenerse esa tendencia, el resultado anual sería semejante al obtenido el año pasado.