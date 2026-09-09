CEO de OpenAI compara gasto de agua de 38.000 consultas en ChatGPT con el de una almendra

Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, cuestionó las afirmaciones que circulan sobre el impacto hídrico de ChatGPT y puso en duda que cada consulta tenga un consumo de agua comparable con varias horas de ducha. Durante una entrevista en el pódcast Sources, conducido por el periodista Alex Heath, Altman se refirió a las publicaciones que presentan el uso de IA como una actividad con un elevado costo ambiental. “Vi que estaba circulando algo sobre el consumo de agua de ChatGPT. Decían que cada vez que haces una sola consulta en ChatGPT es como si dejaras la ducha abierta durante unas seis horas”, señaló. Le puede gustar: OpenAI frena el desarrollo de su IA para evitar que hackee a otras plataformas, ¿qué pasó? Según el ejecutivo, esa comparación no representaría de manera adecuada el consumo real de agua asociado con una consulta.

Altman defiende el consumo de agua de ChatGPT

El magnate tecnológico calcula que la cifra más cercana es que unas 38.000 consultas de ChatGPT utilizarían una cantidad de agua equivalente a la necesaria para producir una sola almendra en California. Añadió que esa estimación corresponde a una contabilización integral del agua utilizada y no únicamente a la que se consume dentro de un centro de datos determinado. “Las personas que se comen 12 almendras de una sola vez no sienten, en su mayoría, que estén haciendo algo terrible desde el punto de vista del consumo de agua”, sentenció.

El consumo de agua de los centros de datos se ha convertido en uno de los principales debates ambientales alrededor del crecimiento de la inteligencia artificial.

¿Por qué Altman cuestiona las cifras sobre el agua de la IA?

Uno de los argumentos planteados por Altman está relacionado con la evolución de los sistemas de refrigeración utilizados en los centros de datos. El ejecutivo reconoció que estas instalaciones utilizaron en el pasado sistemas de refrigeración por evaporación, pero aseguró que esta tecnología dejó de ser habitual hace tiempo. A su juicio, un centro de datos moderno de gran escala tendría un consumo de agua comparable con el de un edificio de oficinas si se considera el agua utilizada por las personas para actividades como lavarse las manos, utilizar los sanitarios y otros usos cotidianos. Entérese: ¿Llegó la era de la Inteligencia Artificial General con GPT-6 Astra? Esto dijo el CEO de Nvidia Por esa razón, Altman considera que la afirmación sobre el elevado consumo de agua de cada consulta se convirtió en una idea ampliamente difundida que resulta difícil de desmontar. “Esto se ha convertido en un meme bastante difundido y difícil de desmentir, pero no creo que resista ningún análisis riguroso”, sostuvo.

Lo que dice la academia sobre el consumo de agua por IA

Aunque Altman cuestiona algunas de las cifras que circulan sobre ChatGPT, otros estudios han advertido que el crecimiento de la inteligencia artificial sí representa un desafío ambiental, particularmente por la cantidad de recursos necesarios para mantener su infraestructura. Un informe del Instituto Universitario de Naciones Unidas para el Agua, el Medio Ambiente y la Salud (UNU-INWEH) estima que para 2030 la huella hídrica asociada con la inteligencia artificial podría alcanzar un nivel comparable con el consumo de agua de 1.300 millones de personas en el África subsahariana.

El mismo estudio calcula que la demanda energética de la IA podría llegar a casi tres veces el consumo anual de electricidad de Pakistán, Bangladesh y Nigeria, países que en conjunto tienen unos 650 millones de habitantes. La huella ambiental también incluye las emisiones de gases de efecto invernadero. Según el informe, las emisiones relacionadas con la operación de estas tecnologías podrían alcanzar los 400 millones de toneladas de CO₂ equivalente, una cantidad comparable con las emisiones totales del Reino Unido. Además, la infraestructura necesaria para el desarrollo de la inteligencia artificial y su cadena de suministro podría ocupar unos 14.500 kilómetros cuadrados. Esa superficie equivale aproximadamente al doble del área metropolitana de Yakarta, una megaciudad con más de 32 millones de habitantes, y sería cerca de diez veces el área de Ciudad de México, que tiene alrededor de 21 millones de habitantes.

¿De dónde proviene el consumo de agua de la IA?

El consumo hídrico de la inteligencia artificial no se limita al agua utilizada directamente para refrigerar los equipos. También existe un consumo indirecto asociado con la generación de la electricidad que necesitan los centros de datos. Un estudio citado por BBVA señala que la enorme demanda energética de los modelos de IA, la necesidad de mantener refrigerados los equipos, la ubicación de los centros de datos y el crecimiento acelerado del uso de estas tecnologías son algunos de los factores que explican su huella hídrica.

La ubicación de las instalaciones también genera preocupación en algunas regiones de Estados Unidos. California, Arizona y Nuevo México, además del este de Oregón y otras zonas del oeste y suroeste del país, concentran centros de datos en territorios que en varios casos enfrentan condiciones de estrés hídrico. Pedro Martínez Santos, geólogo y director del grupo de investigación Hidrogeología y Medio Ambiente de la Universidad Complutense de Madrid, advierte sobre esta situación y señala que Silicon Valley se encuentra en una zona con fuerte estrés hídrico y una considerable sobreexplotación de acuíferos. “Las big tech” han ubicado centros de datos cerca de sus sedes, pero algunas de estas zonas son áridas o semiáridas y ya enfrentan una elevada presión sobre sus recursos hídricos.

¿Cuánta agua podría consumir la inteligencia artificial al año?

Las estimaciones sobre el impacto hídrico de la IA varían dependiendo de la metodología utilizada y de qué elementos se incluyan en el cálculo. Un estudio de la Universidad de California, Riverside, citado por BBVA, estima que la inteligencia artificial podría llegar a consumir entre 312.000 y 764.000 millones de litros de agua al año. La cifra contempla un problema que va más allá de la cantidad de agua empleada directamente en la refrigeración de los centros de datos. La electricidad necesaria para ejecutar los modelos también tiene una huella hídrica, debido al agua requerida por determinados sistemas de generación energética. Consulte: ¿A qué llega David Vélez a la junta de OpenAI? Creadora de ChatGPT se prepara para salir a la bolsa Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí .

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