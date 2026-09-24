“Inaceptable”: IA de OpenAI hackeó portal de salud del Gobierno de Australia

Un modelo de OpenAI eludió las medidas de seguridad durante su entrenamiento y hackeó un sitio web del gobierno australiano, afirmó el primer ministro Anthony Albanese, quien reprendió a la compañía creadora de ChatGPT por una violación de seguridad “obviamente inaceptable”.
La herramienta de inteligencia artificial intentó acceder a un portal de estadísticas de salud en junio y “no aceptó un no por respuesta”, al citar las restricciones para invadir una sección que albergaba archivos privados.
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OpenAI no alertó al gobierno australiano hasta septiembre, cuando envió un correo electrónico con los detalles del incidente a una dirección genérica que solo se revisa “una vez al día”.
La preocupación mundial por el poder de los modelos avanzados de IA va en aumento tras una serie de incidentes de piratería que involucraron “agentes” tanto de OpenAI como de su desarrollador rival, Anthropic.
“Hoy hablé con el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, para expresar la enorme preocupación de Australia sobre este incidente”, aseguró el primer ministro. “También expresé mi decepción por el hecho de que la empresa tardó demasiado en informar al gobierno de lo ocurrido”, agregó Albanese. “No hubo ninguna notificación hasta el 10 de septiembre, y la notificación fue un correo electrónico enviado únicamente al buzón público”.