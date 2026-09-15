“La IA tiene el potencial de matarnos a todos”: exempleado de Google se suma a las voces de alerta sobre el futuro de esta tecnología

Un exempleado de Google DeepMind que renunció recientemente advirtió que la inteligencia artificial (IA) tiene “el potencial de matarnos a todos”, ya que se vuelve a la vez más poderosa y más difícil de controlar.
“Creo sinceramente que la IA tiene el potencial de matarnos a todos y que quizá se nos esté acabando el tiempo para evitar ese desenlace”, declaró en un tuit Bilal Chughtai, ingeniero que dejó en julio Google DeepMind, donde trabajaba en la seguridad y alineamiento de modelos con respecto a los valores humanos.
Se hace eco así de la alerta lanzada hace una semana por otro informático, Jacob Coxon, que dejó Anthropic y trabajó antes en OpenAI.