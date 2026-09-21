¿Quién gana si regulan la inteligencia artificial? OpenAI y Anthropic reviven la jugada de Rockefeller

En 1899, John D. Rockefeller, el hombre que se quedó con buena parte del petróleo de Estados Unidos, se sentó frente a la Comisión Industrial de ese país con un mensaje que sonaba sensato. Dijo que las grandes combinaciones empresariales eran necesarias para competir en una economía internacional cada vez más enredada. Que no había que desmontarlas. Que bastaba con regularlas y vigilarlas.
Más de un siglo después, ese libreto vuelve a sonar, esta vez por cuenta de servidores y chips que usan los jefes de las empresas que dominan la inteligencia artificial en el mundo.
Durante meses el tono alrededor de los modelos más potentes se fue oscureciendo. Primero se habló de riesgos para la ciberseguridad. En los últimos días la conversación saltó a otro nivel y se habla de una posible extinción de la humanidad.
Y en medio de esa escalada, los gigantes tecnólogicos como Dario Amodei, CEO de Anthropic; y Sam Altman, CEO de OpenAI, abogan por pisar el freno. Pero sus críticos creen que detrás hay un truco tan viejo como el capitalismo.
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