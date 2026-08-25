Invima alerta por Bonfiest Plus falsificado: advierte posibles riesgos para la salud

El Invima alertó sobre la comercialización de BONFIEST PLUS® falsificado en Colombia, luego de que TECNOFAR TQ S.A.S., titular del registro sanitario, notificara a la entidad la existencia de unidades alteradas.
La alerta corresponde al lote 5H6839, con fecha de vencimiento JUN 2027, y afecta la presentación de granulado efervescente en sobres de 5,1 gramos. La entidad señaló que estas unidades pueden representar un riesgo para la salud porque se desconoce su contenido y las condiciones en las que fueron fabricadas.