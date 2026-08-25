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Invima alerta por Bonfiest Plus falsificado: advierte posibles riesgos para la salud

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) advirtió sobre la circulación de unidades falsificadas de BONFIEST PLUS® y pidió suspender su consumo. La alerta se relaciona con el lote 5H6839, con vencimiento JUN 2027, cuya alteración fue notificada por TECNOFAR TQ S.A.S., titular del registro sanitario.

  • Invima alertó por Bonfiest Plus falsificado del lote 5H6839, con vencimiento en junio de 2027. FOTO: Invima
    Invima alertó por Bonfiest Plus falsificado del lote 5H6839, con vencimiento en junio de 2027. FOTO: Invima
  • El producto falsificado corresponde a sobres de granulado efervescente de 5,1 gramos cada uno. FOTO: Invima
    El producto falsificado corresponde a sobres de granulado efervescente de 5,1 gramos cada uno. FOTO: Invima
María Camila Salas Valencia
María Camila Salas Valencia
hace 20 minutos
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El Invima alertó sobre la comercialización de BONFIEST PLUS® falsificado en Colombia, luego de que TECNOFAR TQ S.A.S., titular del registro sanitario, notificara a la entidad la existencia de unidades alteradas.

La alerta corresponde al lote 5H6839, con fecha de vencimiento JUN 2027, y afecta la presentación de granulado efervescente en sobres de 5,1 gramos. La entidad señaló que estas unidades pueden representar un riesgo para la salud porque se desconoce su contenido y las condiciones en las que fueron fabricadas.

El medicamento original cuenta con el registro sanitario vigente INVIMA 2022M-0004285-R2. Por ello, la advertencia sanitaria se concentra en las unidades del lote señalado que presenten las características correspondientes al producto falsificado.

Riesgos asociados al Bonfiest Plus falsificado

William Saza, coordinador del Grupo de Farmacovigilancia del Invima, explicó que las unidades fraudulentas no ofrecen garantías sobre la concentración de sus componentes ni sobre los materiales empleados durante su elaboración.

“Una dosis no controlada de principios activos como el ácido acetilsalicílico o la cafeína que contiene el producto BONFIEST PLUS puede incrementar el riesgo de presentar efectos adversos graves, entre ellos hemorragias gastrointestinales, úlceras o alteraciones del ritmo cardíaco. Asimismo, el riesgo de intoxicación química es muy alto al encontrar presuntamente el uso de tizas, cemento blanco, talco industrial, colorantes tóxicos o aglutinantes no aptos para el consumo humano para imitar el polvo efervescente. Nuestra principal preocupación es proteger la salud de quienes puedan tener en sus manos este producto falsificado, por eso, si identifica las características señaladas en esta alerta, no lo consuma y repórtelo inmediatamente al Invima”, señaló William Saza, coordinador del Grupo de Farmacovigilancia del Invima.

Según la información entregada por el titular del registro sanitario, entre las diferencias que permiten reconocer el producto falsificado se encuentran:

1. Errores de ortografía: aparecen expresiones como “exeso”, “saislatos”, “embrazo”, “circustancia”, “epatica”, “Pasientes” y “VENTAS SIN FORMULA MEDICA”.

2. Código de barras: los números ubicados debajo del código son más grandes y están más resaltados que en el empaque original.

3. Impresión y diseño: la envoltura presenta una apariencia opaca, menor nitidez y textos con bordes marcados o similares a la negrilla.

4. Gráfico de burbujas: tiene menor visibilidad frente al fondo azul del empaque.

5. Sellado: presenta irregularidades, como bordes desalineados, arrugas y burbujas de aire.

6. Sistema abrefácil: el empaque falsificado carece del mecanismo presente en el producto original.

7. Impresión del lote: el número del lote tiene una apariencia más oscura, lineal, definida y pixelada.

El producto falsificado corresponde a sobres de granulado efervescente de 5,1 gramos cada uno. FOTO: Invima
El producto falsificado corresponde a sobres de granulado efervescente de 5,1 gramos cada uno. FOTO: Invima

Qué hacer si compró el lote 5H6839

El Invima recomendó a las personas que tengan BONFIEST PLUS® lote 5H6839, FV JUN 2027 verificar las características del empaque antes de utilizarlo. Si presenta señales asociadas con la falsificación, debe suspenderse inmediatamente su consumo.

La entidad también pidió reportar cualquier reacción adversa que pueda estar relacionada con el producto y proporcionar información sobre los establecimientos, páginas web, redes sociales u otros canales donde se comercialicen las unidades falsificadas.

Asimismo, recomendó adquirir medicamentos a través de establecimientos y canales autorizados y comprobar tanto su registro sanitario como su procedencia.

Siga leyendo: ¿Le ofrecieron adelgazar con péptidos? Estas son las alertas que debe conocer

Medidas para las autoridades sanitarias

Las secretarías de Salud deberán reforzar las actividades de inspección, vigilancia y control en los establecimientos donde pueda encontrarse el producto falsificado y aplicar las medidas sanitarias correspondientes cuando sea detectado.

Las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) y los programas institucionales de farmacovigilancia deberán mantenerse atentos a posibles eventos adversos relacionados con estas unidades y notificarlos al Invima.

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Bloque de preguntas y respuestas:

1. ¿Cuál es el lote de Bonfiest Plus que alertó el Invima?
El lote señalado por el Invima es el 5H6839, con fecha de vencimiento JUN 2027.
2. ¿Cómo saber si un sobre de Bonfiest Plus es falsificado?
Debe revisar características como errores de ortografía, números del código de barras más grandes, empaque opaco, menor nitidez, sellado irregular y ausencia del sistema abrefácil.
3. ¿Qué errores de ortografía tiene el Bonfiest Plus falsificado?
En el empaque aparecen palabras y expresiones como “exeso”, “saislatos”, “embrazo”, “circustancia”, “epatica”, “Pasientes” y “VENTAS SIN FORMULA MEDICA”.
4. ¿Qué riesgos tiene consumir Bonfiest Plus falsificado?
Su consumo puede generar riesgos porque se desconoce su contenido y fabricación. El Invima advierte sobre posibles hemorragias gastrointestinales, úlceras, alteraciones del ritmo cardíaco e intoxicación química.
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