Invima alerta por Bonfiest Plus falsificado: advierte posibles riesgos para la salud

La alerta corresponde al lote 5H6839, con fecha de vencimiento JUN 2027 , y afecta la presentación de granulado efervescente en sobres de 5,1 gramos . La entidad señaló que estas unidades pueden representar un riesgo para la salud porque se desconoce su contenido y las condiciones en las que fueron fabricadas.

El Invima alertó sobre la comercialización de BONFIEST PLUS® falsificado en Colombia , luego de que TECNOFAR TQ S.A.S. , titular del registro sanitario, notificara a la entidad la existencia de unidades alteradas.

El medicamento original cuenta con el registro sanitario vigente INVIMA 2022M-0004285-R2 . Por ello, la advertencia sanitaria se concentra en las unidades del lote señalado que presenten las características correspondientes al producto falsificado.

William Saza, coordinador del Grupo de Farmacovigilancia del Invima, explicó que las unidades fraudulentas no ofrecen garantías sobre la concentración de sus componentes ni sobre los materiales empleados durante su elaboración.

“Una dosis no controlada de principios activos como el ácido acetilsalicílico o la cafeína que contiene el producto BONFIEST PLUS puede incrementar el riesgo de presentar efectos adversos graves, entre ellos hemorragias gastrointestinales, úlceras o alteraciones del ritmo cardíaco. Asimismo, el riesgo de intoxicación química es muy alto al encontrar presuntamente el uso de tizas, cemento blanco, talco industrial, colorantes tóxicos o aglutinantes no aptos para el consumo humano para imitar el polvo efervescente. Nuestra principal preocupación es proteger la salud de quienes puedan tener en sus manos este producto falsificado, por eso, si identifica las características señaladas en esta alerta, no lo consuma y repórtelo inmediatamente al Invima”, señaló William Saza, coordinador del Grupo de Farmacovigilancia del Invima.

Según la información entregada por el titular del registro sanitario, entre las diferencias que permiten reconocer el producto falsificado se encuentran:

1. Errores de ortografía: aparecen expresiones como “exeso”, “saislatos”, “embrazo”, “circustancia”, “epatica”, “Pasientes” y “VENTAS SIN FORMULA MEDICA”.

2. Código de barras: los números ubicados debajo del código son más grandes y están más resaltados que en el empaque original.

3. Impresión y diseño: la envoltura presenta una apariencia opaca, menor nitidez y textos con bordes marcados o similares a la negrilla.

4. Gráfico de burbujas: tiene menor visibilidad frente al fondo azul del empaque.

5. Sellado: presenta irregularidades, como bordes desalineados, arrugas y burbujas de aire.

6. Sistema abrefácil: el empaque falsificado carece del mecanismo presente en el producto original.

7. Impresión del lote: el número del lote tiene una apariencia más oscura, lineal, definida y pixelada.