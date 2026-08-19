¿Le ofrecieron adelgazar con péptidos? Estas son las alertas que debe conocer

En las últimas semanas, los videos de personas inyectándose péptidos para adelgazar se han vuelto cada vez más visibles en redes sociales. El fenómeno también involucra a influencers y creadores de contenido que presentan algunas de estas sustancias como una especie de “secreto de belleza” para perder peso, ganar músculo o incluso rejuvenecer. Basta con buscar la palabra “péptidos” en redes sociales para encontrar una gran cantidad de publicaciones relacionadas con su uso, comercialización y supuestos beneficios. Algunas incluso muestran cómo se aplican estos productos y motivan a otras personas a probarlos, sin que necesariamente exista una información clara sobre lo que contienen.

La tendencia encendió las alarmas del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), que alertó sobre la comercialización ilegal de productos de este tipo, muchos de ellos sin registro sanitario y cuya calidad, seguridad y eficacia no han sido evaluadas por la autoridad sanitaria colombiana. Ante esta situación, la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo (ACE) decidió pronunciarse para explicar qué son realmente estas sustancias y cuáles son los riesgos de utilizarlas sin supervisión.

¿Qué son los péptidos?

Los péptidos son pequeñas cadenas de aminoácidos, componentes que también forman las proteínas. Algunos cumplen funciones como mensajeros en el organismo y participan en procesos relacionados con el apetito, la glucosa en sangre, el crecimiento, el balance de agua, la tensión arterial y el metabolismo de los huesos. Lea aquí: Péptidos: entre la ciencia y el mercado negro Precisamente por su capacidad para intervenir en diferentes funciones del organismo, existen péptidos que son utilizados como medicamentos con evidencia científica y aprobación sanitaria para determinadas enfermedades. El problema, según la ACE, aparece cuando se presenta a todos los péptidos como productos seguros o beneficiosos por el simple hecho de pertenecer a esta categoría.

Los péptidos se han popularizado en redes sociales como una alternativa para adelgazar, pero los especialistas advierten sobre los riesgos de utilizarlos sin control médico. FOTO: Magnific.

La doctora Pilar Cristina Ruiz, endocrinóloga y miembro de la Asociación, explica que es fundamental distinguir entre los medicamentos que cuentan con estudios, indicaciones específicas y respaldo sanitario y aquellos productos que se ofrecen por redes sociales o canales no autorizados. “Las decisiones no deben tomarse a partir de testimonios o promesas comerciales, sino de una valoración médica, un diagnóstico individual y el respaldo sanitario correspondiente”, señala la especialista.

¿Qué pasa si los péptidos no funcionan?

Uno de los principales problemas de adquirir estos productos por internet o mediante vendedores informales es que el paciente puede desconocer qué contiene realmente el frasco o la ampolla. Según la ACE, un producto de origen incierto podría contener sustancias tóxicas, presentar contaminación por microorganismos, tener una concentración diferente a la indicada o provocar reacciones alérgicas. También puede interactuar con otros medicamentos y generar complicaciones. Además, su uso sin valoración profesional puede retrasar el diagnóstico de una enfermedad y afectar el manejo de condiciones relacionadas con la glucosa, los riñones, el hígado o el sistema endocrino.

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La preocupación es todavía mayor en personas con enfermedades previas del páncreas, la vía biliar, el riñón, el hígado o el corazón, así como en pacientes con determinados antecedentes de cáncer o trastornos hormonales. También requiere especial precaución en mujeres embarazadas o en lactancia, niños, adultos mayores y personas que toman determinados medicamentos. Los deportistas de alto rendimiento también deben tener cuidado, pues algunas sustancias pueden estar prohibidas por las normas antidopaje.

No todos los péptidos son ilegales

La Asociación insiste en una precisión importante: los péptidos no son, por sí mismos, sustancias peligrosas ni productos ilegales. Existen medicamentos de esta familia que cuentan con evidencia científica y son utilizados para tratar enfermedades y condiciones específicas, entre ellas la diabetes, algunos trastornos hormonales, tumores neuroendocrinos, problemas de fertilidad y osteoporosis. La diferencia está en aspectos como la evidencia científica, el registro sanitario, la calidad del producto, la indicación médica y el seguimiento profesional. Por eso, el llamado de los endocrinólogos no consiste en rechazar todos los tratamientos basados en péptidos, sino en evitar que las personas recurran a productos de origen desconocido motivadas por publicaciones en redes sociales.

Por eso, el llamado de los endocrinólogos no consiste en rechazar todos los tratamientos basados en péptidos, sino en evitar que las personas recurran a productos de origen desconocido motivadas por publicaciones en redes sociales.

¿Cómo identificar una señal de alerta?

La ACE recomienda desconfiar especialmente de productos que se comercialicen únicamente mediante redes sociales o aplicaciones de mensajería, que no tengan registro sanitario del INVIMA o que prometan resultados rápidos y garantizados. También son señales de alerta que el vendedor no pueda identificar claramente al fabricante, el lote o la fecha de vencimiento; que el producto se promocione como solución para múltiples enfermedades; que sus supuestos beneficios se sustenten únicamente en testimonios de influencers o que se entregue sin fórmula médica ni seguimiento profesional. La advertencia de los endocrinólogos se suma a los llamados realizados por el INVIMA y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para fortalecer la vigilancia frente al uso y comercialización de estos productos. En medio de una tendencia que crece en redes, la recomendación de los especialistas es clara: una inyección que promete adelgazar rápidamente no debería convertirse en una decisión tomada a partir de un video de TikTok. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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