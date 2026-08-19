¿Le ofrecieron adelgazar con péptidos? Estas son las alertas que debe conocer

En las últimas semanas, los videos de personas inyectándose péptidos para adelgazar se han vuelto cada vez más visibles en redes sociales. El fenómeno también involucra a influencers y creadores de contenido que presentan algunas de estas sustancias como una especie de “secreto de belleza” para perder peso, ganar músculo o incluso rejuvenecer.
Basta con buscar la palabra “péptidos” en redes sociales para encontrar una gran cantidad de publicaciones relacionadas con su uso, comercialización y supuestos beneficios. Algunas incluso muestran cómo se aplican estos productos y motivan a otras personas a probarlos, sin que necesariamente exista una información clara sobre lo que contienen.