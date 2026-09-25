Irán respondió a Colombia tras rompimiento de relaciones diplomáticas: ¿qué implicaciones tiene?

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán respondió al gobierno de Colombia tras el rompimiento de relaciones diplomáticas, acusando al país de realizar “acusaciones infundadas”. Según la Cancillería, la decisión responde a razones relacionadas con la seguridad nacional, lucha contra el crimen trasnacional y la situación de derechos humanos en el país islámico. El Gobierno también señaló como motivos las violaciones de derechos humanos que atribuye a las autoridades iraníes, así como ataques contra países que no hacen parte del conflicto en Medio Oriente, el bloqueo del estrecho de Ormuz y la obstrucción a las labores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) para verificar el alcance del programa nuclear iraní. La Cancillería aclaró que romper las relaciones diplomáticas no significa romper las relaciones consulares entre Colombia e Irán. Le puede interesar: Irán amenaza al hijo menor de Donald Trump: “¿Dónde y cómo deberíamos matar a Barron?”

Esto significa que se mantienen los mecanismos previstos para la atención y protección de ciudadanos de ambos países, de acuerdo con las convenciones de Viena sobre relaciones diplomáticas y consulares. Ante todo esto, el Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país calificó esas acusaciones como “infundadas” y “condena con firmeza las imputaciones dirigidas a una parte de las fuerzas armadas oficiales de Irán”. A renglón seguido, criticaron la decisión del Gobierno Nacional de cortar relaciones que tienen más de cincuenta años.

“La medida del gobierno de Colombia de lanzar acusaciones infundadas contra Irán y, al mismo tiempo, anunciar la ruptura de relaciones diplomáticas —las cuales tienen una trayectoria de más de medio siglo— va en contra del principio de respeto mutuo y perjudica los intereses y beneficios de ambas naciones”.

Luego, aseguraron que la medida ha sido adoptada “únicamente bajo la influencia del régimen sionista y de los Estados Unidos” y dijeron que Colombia “no está en posición alguna de dar lecciones a otros sobre el terrorismo y las drogas”, dados los problemas del país con el narcotráfico.

Análisis de expertos: Implicaciones y giro en la política exterior de Colombia

Más allá de los pronunciamientos de cada país, ¿qué implica esta ruptura? EL COLOMBIANO consultó a David Santos, doctor en Ciencias Sociales, profesor de Eafit en temas de política internacional y columnista del diario. “El rompimiento de relaciones diplomáticas de Colombia con Irán es un paso más en la nueva forma de política exterior que está implantando el gobierno De la Espriella y que quiere distanciarse en los últimos cuatro años con el gobierno Petro”, explica el experto. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Santos agrega que la cercanía entre Bogotá y Washington, que ha vuelto a promoverse por parte de las administraciones de De la Espriella y Trump, tiene que ver con la medida. Israel también está incluido, dice. “Hay una alineación con Washington y Donald Trump y, por tanto, con Israel y Benjamín Netanyahu. Ya hemos visto varios movimientos, como el anuncio del traslado de la embajada colombiana a Jerusalén, que es toda una declaración de intenciones, o el polémico reconocimiento de los Altos del Golán que la ONU rechaza y que solo aceptan Estados Unidos y Colombia”, expone. En ese sentido, el docente dice que “era esperable” que “en esa idea de mano dura y lucha contra el terrorismo, era esperable que el Gobierno tomara esta decisión, por considerar a la Guardia Revolucionaria Iraní (CGRI) como una organización terrorista y por la violación a los derechos humanos en Irán”. Le puede interesar: Pacto nuclear de EE. UU. y Arabia Saudita y ataques en Irak: las claves de la nueva escalada con Irán

Alianzas de seguridad y acusaciones de narcoterrorismo en la región

Por su parte, Juan David Escobar, profesor de Geopolítica de Eafit y también columnista del diario, celebró la decisión. “La ruptura de relaciones diplomáticas con Irán, así como con Cuba, debió haberse dado hace décadas, pero es mejor tarde que nunca. Colombia ha sido víctima de sus gobiernos y mucha sangre de colombianos se ha derramado por la influencia nefasta de las dictaduras comunistas de Cuba y Venezuela, y de la dictadura chiita de Irán, que han sido aliadas y socias durante años”, afirma. Por “chiita”, Escobar se refiere a los chiitas o chiíes, la segunda rama más grande del Islam, profesada por entre el 5% y el 15% de los musulmanes en el mundo.

El profesor agrega que el país “no le debe nada a Irán” y que “un vínculo complaciente con su gobierno es lo que menos necesita Colombia”. A su vez, dice que la CGRI tendría vínculos ilícitos con grupos narcoterroristas colombianos. “Una de los más peligrosos componentes del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, la Fuerza Quds, tiene negocios ilícitos en el Arco Minero de Venezuela, región donde comparten intereses con grupos narcoterroristas colombianos”. Finalmente, Escobar sentencia que “el gobierno iraní, involucrado en negocios criminales y actividades terroristas, no tiene ninguna autoridad ni pruebas para acusar al gobierno colombiano de ser ni sombra de lo que ellos son”. Bloque de preguntas frecuentes