¡No hay quien lo pare! Islam Makhachev consiguió la racha de victorias más larga en la UFC

El Xfinity Mobile Arena de Filadelfia, Pensilvania, fue testigo del UFC 330, en donde el campeón indiscutido del peso wélter, Islam Makhachev, defendería su corona, una vez más, contra el irlandés Ian “The Future” Garry Machado. Este peleador británico es uno de los pupilos de Connor McGregor en Irlanda, donde las MMA aumentaron su práctica después de la popularidad conseguida por “The Notorious”. Las primeras peleas dejaron un buen show que, como siempre sucede, obliga a la estelar a estar a la altura del espectáculo mostrado. Antes de la pelea de Islam y el retador Garry Machado, la brasileña Mackenzie Dern se enfrentó a Gillian Robertson en duelo por el peso paja femenino. La campeona mundial en jiu-jitsu se quedó con la victoria al ser ampliamente superior a Robertson en cuatro de cinco rounds.

Ya entrando en la pelea estelar, lo primero a destacar es la sobriedad de Makhachev. Mientras Ian Garry entró con show de luces a más no poder y gritó en el micrófono con Bruce Buffer cuando fue presentado, el daguestaní fue muy cauto en sus acciones, algo que su entrenador y amigo, Khabib Nurmagomedov, también aplicaba en sus peleas. Los primeros rounds fueron casi un monólogo de Makhachev, quien intentó recortar distancias con Machado, ya que el británico le sacaba 13 centímetros en estatura (1,78 cm vs. 1,91 cm). Islam logró tumbar en el primer asalto a Ian, pero “The Future” supo defenderse y no caer a ras de lona, e incluso terminó de pie el round. En el segundo capítulo, el ruso casi consigue el nocaut con una patada al rostro de Garry Machado, sin embargo, el tiempo y la capacidad de resistir de Machado lo mantuvieron con vida. Para el tercer round, Ian se tomó confianza en el boxeo y logró frustrar a Makhachev, que durante ese asalto y el cuarto, poco buscó la lucha y se defendió de los golpes Garry, que incluso le rompió una ceja.

Ya en el quinto y definitivo episodio, Makhachev se aseguró la victoria al neutralizar al irlandés desde el segundo minuto de asalto. Cuando cayeron a la lona, la retención del título de Makhachev era un hecho. “Ian es un gran peleador, un buen hombre. Simplemente, le respeto. Me ha dado momentos muy duros. Puede que el combate en Australia (primera pelea con Alexander Volkanovski) fuese igual de duro. Ha mejorado muchísimo. He sentido que tiene más poder, que es difícil someterles. Derribo a todos mis rivales y les hago pasar un mal momento”, afirmó Islam en entrevista pospelea.

Un récord sin precedentes

El 3 de octubre de 2015, Islam Makhachev cayó por primera y única vez en su carrera. Fue contra Adriano Martins. Desde entonces, el peleador daguestaní lleva casi 11 años sin conocer la derrota, acumulando victorias y defensas del peso ligero y wélter de la UFC. Superó al mítico Anderson Silva, quien ganó 16 veces consecutivas, pues el ruso consiguió ante Garry Machado su decimoséptima victoria en el octágono más famoso del mundo. Lea también: Conor McGregor regresó a la UFC, perdió y salió lesionado en solo 69 segundos