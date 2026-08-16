¡No hay quien lo pare! Islam Makhachev consiguió la racha de victorias más larga en la UFC

El Xfinity Mobile Arena de Filadelfia, Pensilvania, fue testigo del UFC 330, en donde el campeón indiscutido del peso wélter, Islam Makhachev, defendería su corona, una vez más, contra el irlandés Ian “The Future” Garry Machado. Este peleador británico es uno de los pupilos de Connor McGregor en Irlanda, donde las MMA aumentaron su práctica después de la popularidad conseguida por “The Notorious”.
Las primeras peleas dejaron un buen show que, como siempre sucede, obliga a la estelar a estar a la altura del espectáculo mostrado. Antes de la pelea de Islam y el retador Garry Machado, la brasileña Mackenzie Dern se enfrentó a Gillian Robertson en duelo por el peso paja femenino. La campeona mundial en jiu-jitsu se quedó con la victoria al ser ampliamente superior a Robertson en cuatro de cinco rounds.