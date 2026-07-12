Conor McGregor regresó a la UFC, perdió y salió lesionado en solo 69 segundos

La estrella Conor McGregor perdió ante Max Holloway el sábado después de solo 69 segundos de combate debido a una lesión en la rodilla derecha, en su regreso al Ultimate Fighting Championship (UFC) tras cinco años de ausencia.
El árbitro Mike Beltran detuvo la pelea estelar de peso wélter de artes marciales mixtas del UFC 329 en Las Vegas, Estados Unidos, luego de que el irlandés de 37 años cayó a la lona tres veces en el primer minuto.
Holloway, un estadounidense de 34 años, mejoró su registro a 28-9 gracias al nocaut técnico sobre McGregor, que quedó con marca de 22-7.