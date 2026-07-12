Conor McGregor regresó a la UFC, perdió y salió lesionado en solo 69 segundos

La estrella Conor McGregor perdió ante Max Holloway el sábado después de solo 69 segundos de combate debido a una lesión en la rodilla derecha, en su regreso al Ultimate Fighting Championship (UFC) tras cinco años de ausencia. El árbitro Mike Beltran detuvo la pelea estelar de peso wélter de artes marciales mixtas del UFC 329 en Las Vegas, Estados Unidos, luego de que el irlandés de 37 años cayó a la lona tres veces en el primer minuto. Holloway, un estadounidense de 34 años, mejoró su registro a 28-9 gracias al nocaut técnico sobre McGregor, que quedó con marca de 22-7.

La estrella europea saltó y lanzó una patada circular a Holloway en los segundos iniciales del combate, pero se lesionó la rodilla derecha al apoyar la pierna para la patada. “Me he quedado sin fuelle. Estoy destruido. No tenía ninguna lesión o lesiones de cara a la pelea. Estaba tirando patadas y saltando (...) incluso detrás del escenario antes de la pelea. Esto ha venido de la nada. Estoy en un momento muy oscuro. Sólo puedo describirlo como el infierno”, escribió McGregor en la red social X tras la pelea.

Se desplomó dos veces más y se llevó la mano a la rodilla lastimada, lo que llevó a Beltran a detener la contienda. “¿Qué puedo decir? Supongo que lo dejé flojo de rodillas”, dijo Holloway, quien afirmó que necesitaban volver a enfrentarse. “Tanto bombo... Tenemos que hacerlo otra vez. Que termine así apesta”.

McGregor salió del ring sin hacer declaraciones. El irlandés había calificado su retorno como “el regreso de todos los regresos en la historia del deporte”. El combate fue una revancha de una pelea de peso pluma de 2013 en Boston, en la que McGregor derrotó a Holloway por decisión unánime. McGregor no había peleado desde sus dos derrotas en 2021 ante el estadounidense Dustin Poirier, en la segunda de las cuales sufrió una fractura en la pierna izquierda. Holloway, que había luchado diez veces desde la última vez que el europeo entró al octágono, venía de una derrota por decisión unánime ante el brasileño Charles Oliveira en marzo. McGregor era la mayor estrella comercial de UFC antes de su lesión. En 2016 se convirtió en el primer peleador de la organización en sostener dos títulos simultáneamente. Perdió una mediática pelea de combate cruzado de enorme taquilla ante el boxeador Floyd Mayweather Jr. en 2017, pero ganó más de 100 millones de dólares, según reportes. Su última victoria en UFC antes de la inactividad fue un triunfo en 40 segundos sobre el estadounidense Donald Cerrone en enero de 2020. Para los fanáticos de “The Notorious”, que la vuelta de McGregor sea de esta forma es un golpe bajo. De todo esto, solo sale victorioso el negocio. La contienda reunió a figuras como Myke Tyson, Anthony Kiedis o Mel Gibson, estrellas que si el hombre a pelear no era el irlandés, no presenciarían la pelea. Así de importante es el británico para la UFC, pero eso no quita que lo que era el combate más visto de la organización en años, terminara así.

Otros resultados de la cartelera

También en la cartelera, el inglés Paddy Pimblett sometió al francés Benoit Saint Denis después de solo 52 segundos del primer asalto en un combate de peso ligero.

En el peso gallo, Mario Bautista ganó por decisión contra Cory Sandhagen. El mexicano Brandon Royval superó al inglés Lone’er Kavanagh tras ganarle con striking, pero fue un derribo en el último round lo que le brindó la victoria. King Green noqueó a Terrance McKinney en el primer round por el peso ligero. Robert Whittaker también se hizo con un triunfo ante Nikita Krylov tras nocaut técnico en el tercer asalto. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.