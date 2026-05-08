Los regalos de J Balvin a sus fans por su cumpleaños

Para J Balvin, la noche del pasado miércoles siete de mayo fue de celebración. El artista paisa no solo festejó su cumpleaños número 41, sino el lanzamiento de su disco en colaboración con Ryan Castro, Omerta. Además, destapó varias sopresas.

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La fiesta empezó en el apartamento de Balvin y terminó en el exclusivo Crane Club de Nueva York. Videos publicados en redes sociales han dejado ver algunos detalles: una torta de tres pisos decorada con el logo del disco Omerta y algunos de los invitados como el basquetbolista Jimmy Buttler, su esposa, la modelo Valentina Ferrer, y artistas como Tito el Bambino, Keityn, J Quiles, Lenny Tabares, Hamilton, por supuesto Ryan Castro, y familiares y amigos menos famosos, entre otros.

“Gracias por una noche tan especial en familia!! Fuera de ser mi cumpleaños también el lanzamiento de nuestro álbum Omerta toda una bendición. Los amo !!! Y a darle candela a Omerta, ese es mi regalo de cumple jejeje”, escribió Balvin en una publicación de Instagram.

Justo ahí, entre las fotos que incluyó, se ve lo que parece ser otro de sus regalos, una nueva colaboración con la marca Jordan. En la foto se ven él y Ryan Castro con el par de tennis en la mano. Por lo que se puede ver, sería una nueva edición en triple negro, de su primer modelo, los Air Jordan 1.

Por ahora no se sabe mucho más sobre esta nueva colaboración. No hay fecha de lanzamiento ni detalles del precio.

Otra de las sorpresas fue el lanzamiento de una colección de ropa que acompaña el disco. Incluye accesorios, ropa interior, chaquetas, buzos y camisetas. Los precios van desde $99.000 hasta los $3.500.000. Las prendas se pueden conseguir a través de la página web de Balvin o en la tienda Hype. El disco también fue lanzado en formato físico, en CD y LP.

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Omerta es el primer trabajo en colaboración entre J Balvin y Ryan Castro. El disco celebra la amistad que han sostenido los últimos cuatro años. El trabajo, que incluye reguetón, trap, dancehall y algunas referencias al rap, está compuesto por 10 canciones. Eladio Carrión es el único artista invitado.

“Hoy es un día especial para mi para mi equipo, hoy salió Omerta un álbum de colección y álbum de respeto, un álbum de elegancia y que el verdadero sentido es cuidar la FAMILIA, gracias José por hacerme familia y por brindarme su amistad y enseñarme códigos de verdad, aquí tiene un hermano leal dentro y fuera de la música. Este álbum es amo, es como un verdadero gangster cuida su gente, sus amigos, su círculo cerrado y su familia”, escribió Ryan Castro en su cuenta de Instagram para celebrar el lanzamiento del disco y el cumpleaños de J Balvin.