Nuevos detalles de paseo de MinVivienda tras terremoto: lo justificó con reunión virtual de una hora

Se conocieron nuevos detalles del polémico viaje del ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, a Santa Marta. Este fue a menos de una semana de la emergencia por el terremoto de 7,4 que sacudió al país el 10 de agosto.
En una respuesta a Alfredo José Moisés López, secretario de la Comisión VII del Senado, se supo la duración de la estadía del ministro, que el presidente Abelardo de la Espriella “sí fue informado” y que justificó el paseo con una reunión virtual de una hora con sus viceministros. Esta fue para abordar la emergencia por el terremoto.
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