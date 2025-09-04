x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

James Rodríguez supera a Falcao en la Selección Colombia y es el máximo goleador en eliminaorias

El tanto del capitán le permite a la Tricolor irse adelante en el marcador en el Metropolitano.

  • James Rodríguez es el máximo artillero de Colombia en las Eliminatorias al Mundial, superó a Radamel Falcao García. FOTO GETTY
    James Rodríguez es el máximo artillero de Colombia en las Eliminatorias al Mundial, superó a Radamel Falcao García. FOTO GETTY
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 12 minutos
bookmark

James Rodríguez, además de convertirse en el jugador con más partidos disputados con Colombia en Eliminatorias, sumó un nuevo récord, superando a Falcao García, en el ítem de goles en las clasificaciones al Mundial.

El capitán, que marcó este jueves ante Bolivia a los 30 minutos, llegó a 14 anotaciones por Eliminatoria con Colombia, superando a Radamel Falcao García, quien se quedó con 13; mientras que el podio lo cierra Luis Díaz con diez anotaciones.

James, quien ajusta cuatro Eliminatorias con Colombia (Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y México, Canadá y Estados Unidos 2026), llegó a 14 goles

Los 14 goles de James en Eliminatoria

3 junio de 2012, ante Perú 1-0

11 de septiembre 2012, ante Chile 3-1

6 de septiembre 2013, ante Ecuador 1-0

12 de noviembre de 2015, ante Chile 1-1

24 de marzo de 2016 ante Bolivia 3-2

1 de septiembre de 2016, ante Venezuela 2-0

23 de marzo de 2017, ante Bolivia 1-0

28 de marzo de 2017, ante Ecuador, 2-0

10 de octubre de 2018, ante Perú 1-1

17 de noviembre de 2020, ante Ecuador 6-1

29 de marzo de 2022, ante Venezuela en el 0-1

12 de octubre de 2023, ante Uruguay 2-2

10 de septiembre de 2024, ante Argentina 2-1

4 de septiembre de 2025, ante Bolivia 1-0

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida