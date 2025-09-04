James Rodríguez supera a Falcao en la Selección Colombia y es el máximo goleador en eliminaorias

James Rodríguez, además de convertirse en el jugador con más partidos disputados con Colombia en Eliminatorias, sumó un nuevo récord, superando a Falcao García, en el ítem de goles en las clasificaciones al Mundial.

El capitán, que marcó este jueves ante Bolivia a los 30 minutos, llegó a 14 anotaciones por Eliminatoria con Colombia, superando a Radamel Falcao García, quien se quedó con 13; mientras que el podio lo cierra Luis Díaz con diez anotaciones.

James, quien ajusta cuatro Eliminatorias con Colombia (Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y México, Canadá y Estados Unidos 2026), llegó a 14 goles