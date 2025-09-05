Almeida ganó la etapa 13 de la Vuelta; Egan sufrió y es 12° en la general

El danés Jonas Vingegaard (Visma) y el portugués Joao Almeida (UEA) confirmaron este viernes que son los hombres más fuertes de la edición 80 de la Vuelta a España, y que serán los que lucharán por el título general. Por lo pronto, el danés domina la clasificación general, pero con el portugués a su sombra. Durante la etapa 13, de 202.7 kilómetros entre Cabezón de la Sal y Angliru, puerto de fuera de categoría, ubicado a 1.555 metros sobre el nivel del mar, ambos libraron un gran mano a mano ese viacrucis montañoso que libraron. Al final, en aquella cima del en el Principado de Asturias, que lideró prácticamente en todo el ascenso, el luso tuvo recompensa al arribar en la primera posición.

El mejor colombiano en la infernal fracción fue el huilense Harold Tejada (Astana). Egan también sufrió y ahora su objetivo será luchar para terminar entre los cinco primeros y por ganar etapa. Fue el primer triunfo en una Vuelta para Joao, y la sexta victoria para su equipo en la carrera. Además, fue la 79 para el UAE Emirates en lo que va de temporada.

Almeida logró su triunfo 23 como profesional. FOTO X-VUELTA A ESPAÑA

Almeida, de 27 años, fue quinto en la Vuelta de 2022; noveno en 2023; mientras que en 2024 abandonó. Ahora es segundo en la general, a 46 segundos del danés, quien se muestra conservador, metódico y sin excederse en el gasto, sobre todo con todo lo que resta por recorrer. Lea: ¿Por qué los ciclistas colombianos son conocidos como “escarabajos” dentro del pelotón internacional? En total se superaron este viernes 3.964 metros de desnivel acumulado. En esa subida final, de 12.4 km, los últimos 6 los más complicados con un promedio del 12° de desnivel y rampas hasta de 23% de desnivel, Egan, a falta de 10, se fue quedando rezagado ante el fuerte ritmo impuesto por los hombres del UAE Emirates. Al final, Tejada arribó en el puesto 11, a 3.43 de Almeida, que venció con un tiempo de 4:54.15. El también colombiano Juan Guillermo “El Grillito” Martínez (Team Picnic PostNL) cruzó 15°, a 4.26; mientras que Egan entró 16°, a 4.32. Ya sin opción de podio, Egan es el mejor colombiano en la general. Se ubica 12°, a 8.01; Tejada se posiciona 14°, a 10 minutos de Vingegaard. Bernal terminó tranquilo con lo que hizo escalando hacia el Angliru. “La verdad, todo el día el Visma impuso un ritmo muy fuerte, en la primera parte íbamos a más de 50 km/h. Era impresionante cómo andaban”, comentó Bernal. “En las últimas tres subidas fuimos a tope. En la última, conozco mis números y el ritmo que imponían no lo podía seguir, así que intenté ir a mi paso y perder el menor tiempo posible. Esta vez no estaba al nivel de ellos”. El ciclista de Ineos Grenadiers valoró su gestión durante la carrera: “Controlé muy bien mis datos. Me quedo tranquilo, hice una buena subida. No tengo excusas. Hay que mejorar. Intenté hacer lo mejor posible y quedo satisfecho con lo que hice, porque no podía dar más”.

Chaves se retiró