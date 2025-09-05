Los tradicionales carruajes de caballos en Cartagena serán reemplazados por 60 coches eléctricos, ¿cuándo llegarán?

Los carruajes de caballos han recorrido durante décadas las calles empedradas de Cartagena, convertidos en postal obligada para los turistas y en símbolo romántico de la ciudad amurallada. Pero detrás de ese “encanto” también se acumularon denuncias y cuestionamientos sobre el bienestar de los animales que tiraban de ellos bajo el sol inclemente del Caribe. Ahora, ese capítulo llega a su fin: los tradicionales coches serán reemplazados por una flota de 60 vehículos eléctricos.
La transformación fue anunciada como parte de una alianza entre el Ministerio de Minas y Energía y la Alcaldía de Cartagena. Más allá de la renovación turística, el proyecto busca impulsar la transición energética en la capital de Bolívar, con apuestas que incluyen energías limpias, movilidad sostenible y mejoras en la red eléctrica de barrios vulnerables.
Entre los compromisos anunciados está el reemplazo progresivo de vehículos de tracción animal por 60 coches eléctricos, una medida que mejorará la movilidad, reducirá la contaminación y aportará a la dignificación del trabajo de los conductores de este tipo de transporte.