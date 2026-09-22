El debut de James en el Atanasio podría no ser contra Millonarios, ¿está lesionado?

El primer partido de James Rodríguez como jugador de Atlético Nacional en el Atanasio Girardot podría no ser el duelo del próximo jueves, contra Millonarios. La presencia del volante cucuteño en el encuentro, válido por la fecha 12 del Clausura y programado para iniciar a las 7:30 p.m., estaría en duda. Rodríguez viene sumando ritmo con el cuadro verde. En los dos partidos que ha sido convocado, tuvo tiempo en cancha. Hasta el momento, James ha jugado 76 minutos con Nacional en los duelos ante Internacional de Bogotá y Llaneros. Los dos duelos en los que vistió la camiseta del cuadro antioqueño, fueron con los verdolagas como visitantes.

James aún no ha jugado en el Atanasio, donde lo presentaron al público el 13 de septiembre pasado, en el duelo contra Águilas Doradas. Aunque está bien físicamente y en el juego contra Llaneros mostró que va en camino de recuperar un nivel que le permita destacar en el fútbol colombiano, podría no estar en el encuentro contra el cuadro bogotano, uno de los clásicos del balompié local.

¿Qué se sabe sobre la salud de James Rodríguez?

James Rodríguez no está lesionado. Aunque en el duelo contra Internacional de Bogotá recibió un golpe en la pierna derecha que le dejó una pequeña herida, y aún cuando en el duelo que se disputó el domingo en Villavicencio disputó 45 minutos con una intensidad que no veía desde el Mundial de Norteamérica, el futbolista goza de buen estado físico.

Lo que podría ponerlo en tela de juicio para ser convocado al partido contra Millonarios es un problema de salud. “Tengo algunas dudas. Él se encuentra incómodo desde el punto de vista de salud, no sé si será un virus, pero en el entrenamiento de este martes no estuvo al ciento por ciento”, aseguró el entrenador Lucas González en diálogo con Blu Radio.

Sin embargo, el timonel del cuadro paisa agregó que, después de la práctica, habló con el futbolista y este le manifestó que está bien. González adelantó que, dependiendo de cómo entrene el miércoles, Rodríguez podría no solo estar convocado para enfrentar a Millonarios, sino que sería titular, pues Juan Manuel Rengifo, habitual inicialista en los últimos juegos, está concentrado con la Selección Colombia de mayores que viaja a Estados Unidos para el amistoso contra México. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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